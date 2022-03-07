Токаев поручил наградить дипломатов, участвовавших в эвакуации казахстанцев из Украины

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев внимательно контролирует работу Министерства иностранных дел и других ведомств по эвакуации казахстанских граждан из Украины. Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает Kazpravda.kz.

«Глава государства оценивает принятые меры как в целом успешные. С начала военных действий 553 нашим соотечественникам оказана помощь, из них 432 вернулись на родину. Многие из них выражают благодарность Президенту за их спасение.

Деятельность дипломатического ведомства по эвакуации наших граждан из Украины продолжается. 7 марта Президент дал поручение министру иностранных дел Мухтару Тлеуберди и послу Казахстана в Украине Дархану Калетаеву представить к государственным наградам дипломатов, почетных консулов в Украине, сотрудников других ведомств, принявших участие в эвакуации казахстанских граждан из этой страны», – написал Б. Уали.