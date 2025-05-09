Токаев возложил цветы к могиле Неизвестного солдата

День Победы
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Глава государства поприветствовал военнослужащих Вооруженных сил Казахстана, участвующих в параде на Красной площади, передает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

На параде Республику Казахстан представил парадный расчет военнослужащих 37-й бригады Десантно-штурмовых войск имени Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова, сообщает Акорда.

Парадный расчет, в составе которого 80 военных, возглавил полковник Алмас Тулегенов.

Глава государства принял участие в церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата

#Касым-Жомарт Токаев #Москва #День Победы

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