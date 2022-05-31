Фото пресс-службы Президента РК
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Токаев возложил цветы в память о погибших в период политических репрессий

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии возложения венков монументальному комплексу "1932-1933 жылдардағы ашаршылық құрбандарына тағзым" в городе Нур-Султане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Президент возложил цветы и почтил минутой молчания память погибших в период политических репрессий и голода.

В числе участников и гостей церемонии были родные и близкие жертв трагической эпохи.

 

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