Токаев возложил цветы в память о погибших в период политических репрессий

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии возложения венков монументальному комплексу "1932-1933 жылдардағы ашаршылық құрбандарына тағзым" в городе Нур-Султане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Президент возложил цветы и почтил минутой молчания память погибших в период политических репрессий и голода.

В числе участников и гостей церемонии были родные и близкие жертв трагической эпохи.