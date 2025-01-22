Токаев выразил соболезнования Эрдогану

Президент от имени народа Казахстана и от себя лично пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим

Фото: пресс-служба президента РК

Глава государства направил телеграмму соболезнования президенту Турецкой Республики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Касым-Жомарт Токаев с глубокой скорбью воспринял известие о многочисленных человеческих жертвах и пострадавших в результате пожара на горнолыжном центре Карталкая, расположенном в провинции Болу.

Президент от имени народа Казахстана и от себя лично выразил искренние соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, семьям погибших и всему братскому турецкому народу, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Напомним, при пожаре в отеле на курорте «Карталкая» погибли 66 человек, еще 51 получили ранения. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил однодневный национальный траур.