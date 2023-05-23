Токаев выразил соболезнования премьер-министру Италии

Ранее объявленный рабочий визит главы Правительства Италии в Астану не состоялся. Итальянская сторона попросила провести телефонный разговор президента с Джорджей Мелони.

Фото пресс-службы президента РК

Состоялся телефонный разговор главы государства Касым-Жомарта Токаева с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

В начале беседы Касым-Жомарт Токаев выразил глубокие соболезнования премьер-министру и всему итальянскому народу в связи с человеческими жертвами в результате разрушительного наводнения в регионе Эмилия-Романья.

Собеседники обсудили перспективы развития политического, торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества.

В прошлом году товарооборот между двумя странами составил около 15 миллиардов долларов. Казахстан и Италия тесно сотрудничают в различных отраслях экономики, в Казахстане успешно работают более 270 итальянских компаний.

Кроме того, были рассмотрены перспективы сотрудничества в рамках реализации совместных проектов в сферах энергетики, транспорта, промышленной кооперации и сельского хозяйства.

Ранее сообщалось, что на севере Италии не менее 40 населенных пунктов оказались под водой и более 20 000 человек остались без крова. По этой причине ранее объявленный рабочий визит главы Правительства Италии в Астану не состоялся. Итальянская сторона попросила провести телефонный разговор президента с Джорджей Мелони.