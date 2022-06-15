Токаев высказался о "долге" Казахстана за "спасение" во время январских событий

Во время интервью телеканалу "Россия 24" Президент РК Касым-Жомарт Токаев высказался о помощи миротворцев Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) во время январских событий, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Некоторые утверждают, якобы Россия спасла Казахстан, и Казахстан должен теперь вечно им служить. Это также неправда, мы — активный член ОДКБ", – сказал Токаев.

Отметим, ранее на этот вопрос Президент отвечал в интервью гостелеканалу "Хабар 24".

По словам Касым-Жомарта Токаева, миротворческий контингент ОДКБ, прибывший в Казахстан во время массовых беспорядков и терактов, не произвел ни одного выстрела.

"Привлечение миротворческого контингента ОДКБ было исполнено в соответствии с договорными документами этой организации. Она была совершенно законной", — продолжил Токаев.

"Что касается слухов о том, что мы задолжали и так далее. Я ответственно говорю, что никаких разговоров с Владимиром Владимировичем Путиным, а их было немало, они были продолжительные, относительно того, что мы потом рассчитаемся, естественно, не было. Никаких предварительных условий со стороны Кремля тоже не было. В конце концов, Россия для Казахстана — это союзное государство", — заявил президент.

Он подчеркнул, что с самого начала было обозначено, что миротворцы будут выполнять функции обеспечения, то есть, охрану стратегических объектов.