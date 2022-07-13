Глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о предательстве ряда руководителей КНБ РК во время январских событий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Президент считает, что растущая геополитическая напряженность, беспрецедентное санкционное противостояние, распространение гибридных конфликтов порождают принципиально новые вызовы национальной безопасности. По его мнению, стремительная глобализация и тотальная технологическая революция привели к тому, что границы между странами становятся все более прозрачными и открытыми. Нарастает взаимозависимость государств, и в этих условиях усиливается внешнее влияние на информационное и социокультурное пространство Казахстана.

"Перед нами стоит задача обеспечения устойчивого и эффективного функционирования государственных и общественных институтов, защиты безопасности граждан. Во время трагических январских событий, несмотря на недостойное поведение и предательство ряда руководителей Комитета, многие наши офицеры остались верными присяге, проявили мужество и доблесть. Недавние масштабные конфликты в других странах еще раз наглядно подтвердили, что без стабильности невозможен устойчивый прогресс. Национальная безопасность стала решающим фактором повышения конкурентоспособности государств. От успешности работы спецслужб в значительной степени зависит не только политическая стабильность внутри государств, но и их устойчивое экономическое развитие", – сказал Глава государства на торжественном собрании по случаю 30-летия Комитета национальной безопасности.