Токаев высказался о приоритетных направлениях деятельности ШОС

Президент Казахстана принял участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС в узком составе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева за гостеприимство и высокий уровень организации очередного саммита ШОС в Самарканде.

Президент Казахстана считает, что ШОС в силу своего универсального мандата и взаимной консолидации может и должна внести существенный вклад в решение острейших проблем современности.

Глава государства представил свое видение приоритетных направлений деятельности ШОС на текущем этапе.

Также в заседании выступили Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Премьер-министр Индии Нарендра Моди, Председатель КНР Си Цзиньпин, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, Президент России Владимир Путин и Президент Таджикистана Эмомали Рахмон.