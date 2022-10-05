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Президент
Токаев высказался об особой роли Павлодарской области
Елисеева Екатерина
корреспондент

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Павлодарской области высказался об особой роли Павлодарской области в экономическом прогрессе Казахстана, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

"Сегодня энергетическая безопасность является чрезвычайно актуальным вопросом для всего мира. Поступательное развитие государств, устойчивый индустриальный рост возможны только при наличии достаточных объемов электроэнергии. Поэтому Павлодарскому Прииртышью отводится особая роль в экономическом прогрессе Казахстана", – сказал президент РК. 

Токаев отметил, что Павлодарская область является одним из важнейших индустриальных центров нашей страны. Доступность ресурсов и электроэнергии, развитая инфраструктура открывают огромные перспективы для дальнейшего развития региона.

"Наряду с укреплением промышленного потенциала следует оказывать комплексную поддержку малому и среднему бизнесу. В регионе живут и работают немало предприимчивых людей, способных реализовать проекты, которые востребованы на республиканском и даже мировом уровнях. Считаю, что только так можно достичь устойчивого роста региональной экономики и обеспечить неуклонное повышение благосостояния всех жителей области", – дополнил глава государства.

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