Токаева торжественно встретили в Квиринальском дворце

Президент, Поездки
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Главу государства встретил Серджо Маттарелла

Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарт Токаев прибыл в Квиринальский дворец для проведения переговоров с главой Италии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

В аэропорту Рима президента Казахстана встретили министр обороны Италии Гвидо Крозетто и представитель Папы Римского Франческо Каналини.

Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони.

Также глава государства примет участие в инвестиционном круглом столе «Казахстан – Италия» и проведет ряд встреч с руководителями крупных итальянских компаний.

19 января в Ватикане состоится аудиенция лидера Казахстана у Папы Римского Франциска.

#Токаев #встреча #Италия #визит #Рим #дворец

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