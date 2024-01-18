Токаева торжественно встретили в Квиринальском дворце

Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарт Токаев прибыл в Квиринальский дворец для проведения переговоров с главой Италии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

В аэропорту Рима президента Казахстана встретили министр обороны Италии Гвидо Крозетто и представитель Папы Римского Франческо Каналини.

Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони.

Также глава государства примет участие в инвестиционном круглом столе «Казахстан – Италия» и проведет ряд встреч с руководителями крупных итальянских компаний.

19 января в Ватикане состоится аудиенция лидера Казахстана у Папы Римского Франциска.