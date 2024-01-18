Глава государства прибыл с официальным визитом в Италию

В аэропорту Рима президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева встретили министр обороны Италии Гвидо Крозетто и представитель Папы Римского Франческо Каналини, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

У трапа была выстроена рота Почетного караула.





18 января, Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой и Премьер-министром Джорджей Мелони.



В этот же день глава государства примет участие в инвестиционном круглом столе «Казахстан – Италия» и проведет ряд встреч с руководителями крупных итальянских компаний.



19 января в Ватикане состоится аудиенция лидера Казахстана у Папы Римского Франциска.