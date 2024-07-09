Токаеву доложили о подготовке к ХХХІІІ летним Олимпийским играм

Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад о ходе подготовки к ХХХІІІ летним Олимпийским играм. Президент был проинформирован об итогах участия отечественных спортсменов в лицензионных соревнованиях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства

По словам министра, на главный турнир четырехлетия национальная сборная Казахстана получила 92 лицензии по 25 видам спорта. Честь страны в Париже будут защищать 80 спортсменов.

Ермек Маржикпаев рассказал о предолимпийских учебно-тренировочных сборах национальной команды и мерах поддержки спортсменов. Он также сообщил о работе по совершенствованию институтов управления спортом.

Глава государства отметил, что Олимпийские игры накладывают на спортсменов большую ответственность, и подчеркнул, что сборная Казахстана должна стать примером культуры, стойкости и профессионализма.