Токаеву отчитались о работе по созданию академгородка в Конаеве

Президент, Образование
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Также президенту представили проект Концепции развития высшего образования и науки на 2023-2029 годы, которая объединила в себя все стратегические задачи и показатели развития отрасли.

Фото пресс-службы президента РК

Касым-Жомарт Токаев принял министра науки и высшего образования Саясата Нурбека, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Глава государства заслушал отчет о работе по созданию академического городка в городе Конаев.

Президент также был проинформирован об открытии трех представительств международных университетов в 2022 году и предстоящем создании пяти новых филиалов в 2023 году.

Кроме того, министр представил проект Концепции развития высшего образования и науки на 2023-2029 годы, которая объединила в себя все стратегические задачи и показатели развития отрасли.

Главе государства было доложено об увеличении заработных плат научных сотрудников в 2 раза и введение прямого финансирования НИИ, занимающихся фундаментальными исследованиями. Финансирование научной деятельности в ближайшие 3 года будет увеличено в 3,5 раза.

Министерство планирует поэтапно увеличивать стипендии студентов и магистрантов, а также ежегодно в течение 7 лет вводить 10 000 новых мест в студенческих общежитиях.

Как сообщил Саясат Нурбек, прорабатывается вопрос о внедрении новой модели администрирования науки и создании центров академического превосходства на базе 15 региональных и 5 педагогических вузов.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев указал на важность расширения доступа к высшему образованию и развитию университетской инфраструктуры. Он также отметил необходимость перехода к новой модели администрирования науки в ближайшее время.

 

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