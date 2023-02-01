Токаеву рассказали о результатах работы и планах авиакомпании SCAT

Президенту была представлена информация о расширении парка воздушных судов и маршрутных сетей авиаперевозчика до 2030 года.

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Касым-Жомарт Токаев принял президента авиакомпании SCAT Владимира Денисова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Глава государства был проинформирован об основных результатах работы авиакомпании за прошлый год, а также планах развития на предстоящий период.

Президенту была представлена информация о расширении парка воздушных судов и маршрутных сетей авиаперевозчика до 2030 года.

Кроме того, главе государства рассказали о ходе строительства аэровокзального комплекса в аэропорту Шымкента, а также о мерах по развитию авиационного хаба.

Касым-Жомарт Токаев положительно оценил деятельность авиакомпании SCAT и поддержал стратегию развития компании.

Глава государства акцентировал внимание на важности завершения строительства авиационного хаба в Шымкенте, обеспечения региональной конкурентоспособности авиационных перевозок и повышения качества предоставляемых услуг.