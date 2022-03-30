Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял директора Института языкознания Анар Фазылжанову, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
Президент был проинформирован об основных результатах деятельности сотрудников Института языкознания имени Ахмета Байтурсынова.
По словам Анар Фазылжановой, институт работает по трем основным направлениям. Первое – исследование теоретических аспектов лингвистики казахского языка в контексте развития мирового языкознания. Второе направление – цифровизация казахского языка, в частности, создание электронного информационного ресурса Национальный корпус казахского языка. Третье направление – реформирование казахского языка, направленное на расширение сферы его применения.
Глава государства, высоко оценив труды ученых института языкознания, пожелал им успехов в научной деятельности.