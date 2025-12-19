Министерство здравоохранения Республики Казахстан подводит итоги деятельности в сфере здравоохранения, которые стали результатом проводимых реформ и последовательной реализации государственной политики, направленной на улучшение качества жизни и здоровья граждан, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: gov.kz

В 2024 году ожидаемая продолжительность жизни в Казахстане достигла 75,4 года, улучшив показатель 2023 года (75,09 года). Это — наглядный результат системной работы по укреплению здоровья населения, развитию первичной медицинской помощи и профилактике заболеваний.

По данным Всемирного банка, Казахстан сегодня лидирует среди стран Центральной Азии по показателю ожидаемой продолжительности жизни.

Еще одним значимым достижением стало укрепление позиций страны в Индексе человеческого развития ПРООН. В отчете за 2025 год Казахстан занял 60-е место среди 193 стран мира, поднявшись сразу на 7 позиций по сравнению с предыдущим годом.

Параллельно растет и удовлетворенность граждан качеством медицинских услуг: с 41,9% в 2024 году до 43,2% в 2025 году. Это подтверждает, что проводимые реформы находят отклик у населения и дают ощутимый практический эффект.

Казахстан вошел в ТОП-10 стран по снижению смертности от неинфекционных заболеваний (НИЗ)

По данным доклада Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения «Предотвратимая смертность, факторы риска и стратегии борьбы с неинфекционными заболеваниями», Казахстан стал первой страной Центральной Азии и вошёл в число десяти стран Европейского региона ВОЗ, достигших целевого показателя по снижению преждевременной смертности от неинфекционных заболеваний на 25% к 2025 году. Этот результат подтверждает эффективность комплексных мер профилактики, раннего выявления и лечения хронических заболеваний.

Снижение общей и младенческой смертности

По состоянию на 1 октября 2025 года в стране зафиксировано снижение общей смертности на 2,7%, а младенческой смертности — на 20,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На базе 18 перинатальных центров функционируют «Клиники одного дня», где почти 100 тысяч беременных получили более 500 тысяч услуг, включая обследования в рамках одного визита.

Реализация программы привела к росту выявляемости врожденных пороков плода на 13%, увеличению охвата пренатальными скринингами на 8%, снижению младенческой смертности от пороков развития на 15% и первичной инвалидности от аномалий развития на 7,5%.

Данная динамика стала следствием усиления первичной медико-санитарной помощи, внедрения неонатальных скринингов, результатов работы универсальной патронажной службы, в целом повышения качества медицинской помощи матерям и детям.

Сокращение материнской смертности

В 2025 году материнская смертность в Казахстане снизилась на 12%, достигнув исторически минимальных значений.

Значительный вклад в этот показатель внесли реформы первичного звена здравоохранения, включая внедрение новой программы «Аналар саулығы», в рамках которой на этапе планирования беременности женщины могут пройти 12 бесплатных видов обследований за счет ОСМС.

Охват прегравидарной подготовкой вырос на 23% и составил 46,1%. На 10% увеличилось число женщин, вставших на учет на ранних сроках.

В целях повышения доступности высокотехнологичной помощи в 22 областных перинатальных центрах созданы Центры охраны плода с возможностью оперативного направления беременных на специализированные обследования и лечения.

По оценкам ВОЗ, Казахстан признан модельной страной для региона по снижению материнской смертности.

Развитие отечественного производства лекарств и медицинских изделий

В 2025 году объём инвестиций в сферу здравоохранения увеличился на 8,4% и составил 920 млн долларов США. Инвестиции в фармацевтическую отрасль выросли более чем в два раза — до 91,3 млн долларов.

В рамках долгосрочной стратегии развития предусмотрено доведение доли отечественных лекарственных средств до 50% к 2029 году, а также выделение порядка 2 трлн тенге на развитие фармацевтической промышленности с приоритетом национального производства медицинских изделий.

Расширение медицинских услуг в формате онлайн

Цифровая трансформация здравоохранения позволила значительно повысить доступность медицинской помощи. В 2025 году населению было оказано 2,7 млн медицинских услуг в онлайн-формате, что на 8,65% превысило плановые показатели.

В восьми регионах страны реализуется пилотный проект «Онлайн-медицина» в 100 медицинских организациях, что способствует снижению нагрузки на поликлиники и улучшению доступа к консультациям для жителей сельской местности.

Укрепление кадрового потенциала

В 2025 году медицинские вузы Казахстана выпустили 10,5 тысячи специалистов. При этом 34% выпускников, что почти вдвое больше по сравнению с предыдущим годом, были направлены для работы в сельские медицинские организации.

Эти меры способствуют сокращению кадрового дефицита и укреплению системы здравоохранения в отдалённых и сельских регионах.

По результатам проводимых мер дефицит врачей по сравнению с предыдущим годом снизился на 20 % и средних медицинских работников на 7 %. При этом достигнуто снижение дефицита врачей на селе на 16%.

Работа по дальнейшему развитию системы здравоохранения будет продолжена в целях увеличения продолжительности и качества жизни населения.