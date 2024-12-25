Топ стран исхода трудовых мигрантов назвали в Минтруда

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Гульмира Кунапия
корреспондент

Это Китай, Узбекистан, Турция

Фото: пресс-служба МТСЗН РК

По данным Минтруда, 13 743 иностранных граждан работают в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz 

Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС) имеются следующие категории: 564 разрешения для руководителей и их заместителей (первая категория), 2 585 разрешений для руководителей структурных подразделений (вторая категория). Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 4 913 и 999 человек соответственно. Также на сезонные работы привлечены 1 186 человек, а в рамках корпоративного перевода – 3 496 человек.

На данный момент в Казахстане насчитывается 1 744 работодателя, использующих ИРС. На них работают более 388 тыс. граждан Казахстана, что составляет 96,5% от общей численности работников.

По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах: строительства – 5 390 чел., обрабатывающей промышленности – 1 455 чел., горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1 335 чел., административного и вспомогательного обсуживания – 1 305 чел., сельского, лесного и рыбного хозяйства – 1 237 чел.

Основными странами исхода трудовых мигрантов являются: Китай – 4 881 чел., Узбекистан – 1 273 чел., Турция – 1 203 чел., Индия – 1 095 чел.

Напомним, в целях защиты внутреннего рынка труда Минтруда ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в республику иностранных специалистов. В 2024 году общая квота была установлена в размере 0,23% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 22 тыс. единиц, а с ноября текущего года приказом министра сокращена до 17,2 тыс. единицы.

#статистика #иностранцы #рынок труда

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