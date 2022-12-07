Торговца углём оштрафовали из-за нерасторопности в Кызылординской области

Розничный реализатор не предоставил антимонопольщикам запрашиваемые сведения полностью в установленные сроки.

В Кызылординской области оштрафовали розничного реализатора угля, несвоевременно предоставившего данные антимонопольщикам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АЗРК.

Как сообщили в Агентстве по защите и развитию конкуренции, региональный департамент ведомства запросил необходимые для анализа товарного рынка розничной реализации угля сведения у субъектов бизнеса.

«В ходе проведения анализа Департаментом были направлены запросы субъектам рынка. При этом ТОО «Нурайжан» не предоставило запрашиваемые сведения полностью в установленные сроки.

В этой связи, в соответствии со статьей 162 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» в отношении субъекта малого предпринимательства ТОО «Нурайжан» наложен административный штраф в размере ста месячных расчетных показателей в размере 306 300 (триста шесть тысяч триста тенге) тенге», - рассказали в АЗРК.

Представители ТОО в этой ситуации поспешили не затягивать с уплатой штрафа, и получили 50% скидку.