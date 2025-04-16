Торговый оборот Казахстана за январь–февраль превысил $19 млрд

Международное сотрудничество
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Венера Баталова
корреспондент

По данным Комитета по статистике, за первые два месяца 2025 года внешний торговый оборот Казахстана составил 19 016,6 млн долларов США. Из них экспорт достиг 10 755,2 млн долларов, а импорт — 8 261,4 млн долларов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Qazstat

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ключевые торговые партнеры:

По экспорту: Италия — 26,7%, Китай — 15%, Россия — 9,5%, Нидерланды — 5,2%, Турция — 5,1%.

По импорту: Китай — 28,8%, Россия — 28,5%, Южная Корея — 4,7%, Германия — 4,1%, США — 2,9%.

Основные экспортируемые товары: сырая нефть и нефтепродукты, рафинированная медь и медные сплавы, руды и медные концентраты, ферросплавы, пшеница и меслин.

 Казахстан импортирует в основной массе легковые автомобили, кузова для транспортных средств, лекарственные препараты, телефонные аппараты, нефтяные и прочие газообразные углеводороды.

#статистика #экспорт #импорт #торговый оборот

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