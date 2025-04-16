По данным Комитета по статистике, за первые два месяца 2025 года внешний торговый оборот Казахстана составил 19 016,6 млн долларов США. Из них экспорт достиг 10 755,2 млн долларов, а импорт — 8 261,4 млн долларов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Qazstat
Ключевые торговые партнеры:
По экспорту: Италия — 26,7%, Китай — 15%, Россия — 9,5%, Нидерланды — 5,2%, Турция — 5,1%.
По импорту: Китай — 28,8%, Россия — 28,5%, Южная Корея — 4,7%, Германия — 4,1%, США — 2,9%.
Основные экспортируемые товары: сырая нефть и нефтепродукты, рафинированная медь и медные сплавы, руды и медные концентраты, ферросплавы, пшеница и меслин.
Казахстан импортирует в основной массе легковые автомобили, кузова для транспортных средств, лекарственные препараты, телефонные аппараты, нефтяные и прочие газообразные углеводороды.