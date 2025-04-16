По данным Комитета по статистике, за первые два месяца 2025 года внешний торговый оборот Казахстана составил 19 016,6 млн долларов США. Из них экспорт достиг 10 755,2 млн долларов, а импорт — 8 261,4 млн долларов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Qazstat