Тотальная цифровизация КПП и коридоров: Бектенов дал срок до апреля

Транспорт,Цифровизация
140
Марина Демченко
специальный корреспондент

Премьер поручил ускорить цифровизацию процессов на международных транспортных коридорах и пунктах пропуска

Фото: пресс-служба правительства РК

На заседании Правительства Премьер-министр отметил, что Главой государства поставлена задача по обеспечению тотальной цифровизации всех сфер экономики, в том числе транспортно-транзитной отрасли, сообщает корреспондент Kazpravda.kz 

«В условиях нарастающей конкуренции за транзитные потоки, необходимо активно расширять имеющийся потенциал транспортно‑логистической системы. В первую очередь требуется ускоренная цифровизация процессов на международных транспортных коридорах и пунктах пропуска», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Отмечено, что для грузоотправителей основным фактором выбора маршрута является оперативность, предсказуемость и цифровая прозрачность транспортно‑логистических операций. В связи с этим в рамках Послания Президента внедряются сквозные цифровые решения в логистике, включая экосистему Smart Cargo, которая направлена на онлайн‑мониторинг движения грузов и интеграцию государственных и частных цифровых платформ по всему маршруту следования.

«На сегодня еще не все сервисы подключены и функционируют. Поэтому Министерству транспорта совместно с заинтересованными госорганами необходимо в срок до 1 апреля 2026 года завершить полную интеграцию всех сервисов и информационных ресурсов», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Также он отметил, что одним из приоритетов Правительства является работа по формированию авиахабов в рамках поставленных Президентом задач.

«На недавнем совещании Глава государства обозначил приоритетность формирования авиахабов для развития транспортно-транзитной сферы. Ведется работа по расширению географии полетов, привлечению новых иностранных авиаперевозчиков, увеличению грузовых и пассажирских потоков через аэропорты страны. Осуществляется модернизация аэропортовой инфраструктуры, обновление спецтехники и цифровизация сервисов обслуживания пассажиров и авиакомпаний. Все это позволит превратить казахстанские аэропорты в конкурентоспособные региональные хабы», — подчеркнул Премьер-министр.

#транспорт #цифровизация #КПП #коридоры

