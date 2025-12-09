Фото: пресс-служба правительства РК

На заседании Правительства Премьер-министр отметил, что Главой государства поставлена задача по обеспечению тотальной цифровизации всех сфер экономики, в том числе транспортно-транзитной отрасли, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

«В условиях нарастающей конкуренции за транзитные потоки, необходимо активно расширять имеющийся потенциал транспортно‑логистической системы. В первую очередь требуется ускоренная цифровизация процессов на международных транспортных коридорах и пунктах пропуска», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Отмечено, что для грузоотправителей основным фактором выбора маршрута является оперативность, предсказуемость и цифровая прозрачность транспортно‑логистических операций. В связи с этим в рамках Послания Президента внедряются сквозные цифровые решения в логистике, включая экосистему Smart Cargo, которая направлена на онлайн‑мониторинг движения грузов и интеграцию государственных и частных цифровых платформ по всему маршруту следования.

«На сегодня еще не все сервисы подключены и функционируют. Поэтому Министерству транспорта совместно с заинтересованными госорганами необходимо в срок до 1 апреля 2026 года завершить полную интеграцию всех сервисов и информационных ресурсов», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Также он отметил, что одним из приоритетов Правительства является работа по формированию авиахабов в рамках поставленных Президентом задач.