Товарную биржу сельхозпроизводителей, недропользователей и госучреждений ликвидировали в РК

АО «Товарная биржа сельхозпроизводителей, недропользователей и государственных учреждений» ликвидировано за несоответствие размера уставного капитала требованиям законодательства Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по защите и развитию конкуренции РК.

Фото: пресс-служба АЗРК

«Решением специализированного межрайонного экономического суда Акмолинской области от 21 декабря 2022 года за несоответствие размера уставного капитала требованиям, предусмотренным законодательством Казахстана о товарных биржах, ликвидировано АО «Товарная биржа сельхозпроизводителей, недропользователей и государственных учреждений».

Решение вступило в законную силу 16 февраля 2023 года. 6 марта 2023 года соответствующие сведения внесены в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров», – заявили в Агентстве по защите и развитию конкуренции страны.

В соответствии со статьей 35 Закона РК «О разрешениях и уведомлениях», лицензия на право занятия деятельностью товарных бирж №1000359 от 13 января 2012 года Товарной биржи сельхозпроизводителей, недропользователей и государственных учреждений прекратила свое действие, заключили в АЗРК.