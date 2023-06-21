За рекордно короткое время раскупили казахстанские товары на китайской платформе JD.com

Чай, напитки, шоколад, масло, конфеты и другие товары из Казахстана разлетелись среди китайских покупателей как «горячие пирожки».

Фото: Kazpravda.kz

Первая партия товаров, представленная на платформе Национального павильона Казахстана, была распродана за рекордно короткое время на крупнейшем маркетплейсе Китая JD.com, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство торговли и интеграции РК.

По информации вице-министра торговли и интеграции Кайрата Торебаева, решение о наращивании экспорта через международную торговую площадку JD.com было принято в конце 2022 года. В ходе переговоров китайская компания "Xingxing" была определена инвестором Национального павильона Казахстана на торговой платформе и приняла роль связующего звена между отечественными товаропроизводителями и потребителями в Китае. Официальная церемония открытия павильона в Сиане 18 мая 2023 года прошла с участием президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

«В апреле представители Xingxing встретились с казахстанскими производителями и определили перечень компаний и продукции, готовых размещаться на маркетплейсе. В качестве пилотной партии для китайского покупателя отобрали такие товарные позиции, как чай, напитки, шоколад, шоколадная паста, драже, карамельные леденцы, халва, масло растительное и сафлоровое, мука и сухое молоко. В мае была отгружена пробная партия продовольствия», – рассказал вице-министр Кайрат Торебаев.

По его словам, в первый час запуска Национального павильона Казахстана на электронной площадке JD.com поступило более 10 тыс. заказов от китайских покупателей. При этом 80% имевшихся товаров реализованы за рекордно короткое время. Сейчас на маркетплейсе распроданы все 25 товарных позиций. На страницу Национального павильона Казахстана подписались более 106 тыс. пользователей. От потенциальных покупателей продолжают поступать предзаказы на муку, чай, сухое верблюжье и кобылье молоко казахстанского производства.

Отмечается, что на электронной торговой площадке JD.com зарегистрированы свыше 400 млн пользователей.

«Рекомендуем экспортерам использовать новые возможности, которые открывает сотрудничество с платформой JD.com, и обращаться за консультацией по вопросам размещения казахстанских товаров в QazTrade», – обратился к представителям бизнеса Кайрат Торебаев.