"Тоғызқұмалақ" и "асық ату" планируют включить в список спортивных секций

Правительство, Общество, Культура, Спорт
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В Министерстве культуры и спорта РК отметили, что одна из приоритетных задач - популяризация традиционного спорта среди детей.

Фото: sk.kz

В стране построят свыше 100 спортивных комплексов и выделят почти 87 млрд тг на спортивные секции и творческие кружки для детей. Итоги работы и планы на текущий год в сфере спорта и физической культуры обсудили на расширенном заседании коллегии Министерства культуры и спорта РК с участием заместителя премьер-министра Алтая Кульгинова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

Министр культуры и спорта Асхат Оралов отметил, что в текущем году будет продолжена работа по оказанию мер социальной поддержки спортсменов, тренеров, созданию условий для спортсменов с ограниченными возможностями и др.

«В текущем году также планируем ввести новые виды надбавок и доплат тренерам-преподавателям за руководство группами и передачу спортсменов в вышестоящие спортивные организации, а также за спортивные звания», — сказал Асхат Оралов.

Вице-премьер Алтай Кульгинов подчеркнул, что развитие спорта – это не просто показатели и достижения профессиональных спортсменов, но и здоровье всей нации. Поэтому сферу спорта и физической культуры необходимо развивать по всем направлениям.

«Глава государства уделяет особое внимание развитию спорта, в том числе массовому спорту, поддержке детско-юношеских школ и федераций. Учитывая, что есть нехватка в спортивных объектах, до 2025 года необходимо построить свыше 100 спортивных комплексов. Это позволит охватить спортивными занятиями еще более 300 тыс. человек. В регионах, населенных пунктах, где нет спортивной инфраструктуры, необходимо построить модульные спортивные сооружения. Министерству совместно с регионами необходимо активизировать работу в данном направлении, все объекты должны быть сданы в установленные сроки», — подчеркнул вице-премьер Алтай Кульгинов.

Заместитель премьер-министра Алтай Кульгинов также отметил, что в текущем году на спортивные секции и творческие кружки для детей будет выделено почти 87 млрд тг. Это позволит охватить бесплатными занятиями более 560 тыс. детей и подростков (в 2022 году – более 400 тыс. детей).

В Министерстве культуры и спорта также добавили, что одна из приоритетных задач — популяризация традиционного спорта среди детей. «Қазақ күресі» вошел в список спортивных секций, финансируемых в рамках государственного спортивного заказа. В планах министерства включить в их число «тоғызқұмалақ» и «асық ату».

Кроме того, перед Министерством культуры и спорта стоит задача запустить единую электронную базу данных профспортсменов, тренеров и специалистов. База позволит объективно оценить физическое и моральное состояние спортсмена, его сильные и слабые стороны. Также позволит систематизировать работу по поиску и развитию талантов и исключить субъективность при оценке атлетов и тренеров.

Также в ходе коллегии было отмечено, что 2023 год – предолимпийский год. Министерству совместно с Национальным олимпийским комитетом и федерациями важно обеспечить качественную подготовку к предстоящим летним Олимпийским играм в Париже - 2024. Ключевыми показателями работы федерации будут результаты на олимпийских играх и чемпионатах мира.

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