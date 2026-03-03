Траектория воспитания

В столичной школе выстроили системную модель развития личности

фото Игоря Бургандинова

Школа № 116, построенная по национальному проекту «Келешек мектептері», открыла двери в сентябре прошлого года. Ставку здесь делают и на учебный процесс, и на системную воспитательную работу. В основе последней – программа «Адал азамат», которая объединяет шесть направлений: от чтения книг и робототехники до развития национальных игр и волонтерства.

В школьной библиотеке мы встретили учителя английского языка Фариду Елшибекову. Она курирует проект «Балалар кітапханасы», цель которого – повысить интерес детей к чтению книг. Учитель встречается здесь с учениками, вместе читают и обсуждают прочитанное. А когда мы пришли, она проводила мероприятие «Оқуға құштар мектеп», которое рассчитано на начальные, средние и старшие группы.

– Читательский марафон проходит в три этапа, – рассказывает Фарида Елшибекова. – Сначала учащиеся читают произведения на казахском языке, затем – на русском, а на третьем этапе – на английском. Для каждой возрастной группы предусмотрено по три-четыре произведения. По итогам чтения проводится тестирование, победители проходят в следующий тур. Результаты озвучим в конце учебного года, лучшие наши читатели будут награждены. Для победителей мы подготовили хорошие призы – новые велосипеды.

Проводится также акция «Шын жүректен кітап сыйла» («Подари книгу от чистого сердца»). В классах и методических объединениях открылись так называемые книжные уголки, куда ученики и педагоги приносят разную литературу. В свободное время ее может для чтения взять любой ученик.

Шестиклассница Гульдана Бауыржанкызы также участвует в мероприятии «Оқуға құштар мектеп» – и после уроков спешит в библиотеку. Среди любимых книг ученицы – «Балалық шаққа саяхат» Бердибека Сокпакбаева. Гульдана часто участвует в конкурсах чтения, занимая в них призовые места.

Творческую составляющую объединяет проект «Шабыт», предполагающий проведение концертов и театральных постановок. В актовом зале, к примеру, мы застали момент, когда школьники репетировали выступление к 8 Марта.

Музыкальное направление курирует учитель Галия Сулеймен. По ее словам, в рамках проекта «Шабыт» работают хор, домбровый и театральный кружки.

– Я веду класс домбры, у нас есть ансамбль «Мурагер». Наши ребята успешно участвуют в конкурсах. Сейчас к празднику готовим выступление хора 5–6-х классов, лучших отберем для праздничного концерта. Это проект раскрывает творческие способности учащихся, – отметила педагог.

Четвероклассник Сыйлыхан Токсава увлекается игрой на домбре с девяти лет, он играет с братом в ансамбле. Мальчик прекрасно исполняет кюи «Адай» Курмангазы и «Әлқисса» Нургисы Тлендиева. К слову, недавно он участвовал в конкурсе «Бала шабыты» и получил Гран-при, а сейчас готовится к поездке на музыкальный конкурс в Азербайджан.

В рамках «Адал азамат» реализуется и проект «Smart бала», который ориентирован на технологии и инновации. Здесь речь идет о робототехнике, развитии инженерного мышления и поддержке стартап-идей. По словам администрации школы, в течение года прошло немало мероприятий, турниров и школьная выставка проектов.

– Мы представляем работы учеников по биологии, химии, естествознанию, а также по общественно-гуманитарным дисциплинам. Таким образом, речь идет не о локальном техническом кружке, а о межпредметной площадке, где школьники учатся применять знания на практике, – говорит заместитель директора по воспитательной работе Тлеккабыл Ажгалиев.

Проект «Қамқор» призван учить детей социальной ответственности, делать добрые дела. К примеру, в октябре школьники посетили дом престарелых, а зимой, в морозные дни, пригласили в школу работников коммунальных служб, угостили их горячим чаем. Для подростков это стало наглядным уроком участия в жизни города.

Отдельное направление – «Еңбегі адал жас өрен», где акцент делается на ценности труда. Развивается и дебатное движение. Действуют команды, которыми руководят молодые педагоги, в свое время выступавшие в студенческой лиге. Они делятся опытом, учат аргументировать, слушать оппонента и публично отстаивать позицию.

Как отметил Тлеккабыл Ажгалиев, все шесть проектов реализуются в рамках утвержденных планов. В работу вовлечены многие учащиеся, в том числе дети с особыми образовательными потребностями. Принцип инклюзивности позволяет интегрировать в школьную жизнь тех, кто особенно нуждается в поддержке.

Значительное место в школьной жизни занимают и национальные виды спорта и игры. Дети увлеченно играют в асық ату, тоғызқұмалақ, занимаются қазақ күресі. В каждом кружке по 40 и более учеников. Учитель физической культуры Бердибай Бозбаев подчеркивает, что около 80% учащихся охвачены спортивными кружками.

– В сентябре провели внутри­школьные соревнования по национальным играм. По асық ату и тоғызқұмалақ есть обязательные соревнования среди школ, организованные управлением образования. Мы увеличили количество детей в секциях: если раньше принимали по 20–30 человек, то теперь до 60, разделив их по группам и увеличив время занятий, – поделился учитель.

Шестиклассник Мирас Елубай рассказывает, что в школе действуют кружки по волейболу, футболу, борьбе. Больше всего ему нравится посещать занятия по тоғызқұмалақ, которые развивают логику и мышление. Школа планирует открыть также секцию стрельбы из лука, но для этого требуется отдельное помещение. Но сам факт инициативы говорит о многом.

В целом же «Адал азамат» создает среду, в которой ребенок может не только получить комплексное воспитание, но найти себя в творчестве, спорте, технических увлечениях.

