Трансформация продолжается

Работа общественных советов в Казахстане проходит очередную трансформацию. В текущем году более 200 из них обновили свои составы.

Но вместе с тем, как отметил председатель Комитета по делам гражданского общества Министерства информации и общественного развития РК Мадияр Кожахмет, до сих пор наблюдается определенное сопротивление со стороны местных исполнительных органов, когда представители акиматов разными способами пытаются навязать общественным советам свою повестку.

– Нужно сказать, что в составах общественных советов есть большое количество представителей государственных органов, например, в Западно-Казахстанской и в Костанайской областях. В таких случаях представители подведомственных организаций выступают от лица гражданского общества – это директора школ, библиотек и других организаций, которые имеют прямое аффилирование с местными исполнительными органами. На наш взгляд, они не могут в полной мере отражать позицию гражданского общества. В этой части мы ведем с ними активную работу, – сказал Мадияр Кожахмет во время брифинга в СЦК.

Однако он отметил, что есть и положительные примеры работы. Например, значительное обновление общественных советов наблюдается в СКО и Павлодарской области, городах Нур-Султане и Экибастузе, где в состав вошли только представители общественности, и сейчас они активно контролируют деятельность местных исполнительных органов в части бюджетных расходов и других социально важных направлений.

– Кроме этого, важным аспектом работы являются поправки в приказ о разработке нормативно-правовых актов. Сейчас нормативно закреплено, что на каждом этапе разработки документов, законов, приказов нужно вовлечение гражданского общества. Был введен специальный нормативный документ регуляторной политики, который предшествует концепции законопроекта и предусматривает обязательное обсуждение в формате дебатов или публичного обсуждения тех норм, которые предполагается внести в качестве законодательных поправок или новой законодательной инициативы со стороны Правительства. Многие проекты документов выставляются на портал открытых данных, где любой гражданин Казахстана может оставить свои комментарии к ним, – добавил он.

Как отметил председатель Комитета по делам гражданского общества МИОР РК, результатом стало широкое обсуждение в СМИ различных дискуссионных норм еще до принятия законов, что нашло свое отражение в корректировке подходов. Это дает возможность представителям неправительственных организаций и общественности влиять на принятие решений и обеспечивать эффективную обратную связь между государством и обществом. Эта работа также продолжается и в других направлениях.