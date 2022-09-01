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Правительство , Транспорт
Трансформацию КТЖ прокомментировал глава Мининдустрии
Диасов Ораз
корреспондент

Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев высказался о поручении Президента касательно трансформации АО "НК "КТЖ", передает корреспондент Kazpravda.kz.

Каирбек Ускенбаев сообщил, что Глава государства дал поручение по трансформации КТЖ в современную транспортно-логистическую транснациональную компанию.

«Сейчас для Казахстана суперважным становится транзит грузов. Есть компании, которые занимаются только инфраструктурными проектами. Мы строим дороги. Глава государства говорит о том, что нужно определить наши приоритеты. Берем транспортные потоки. Что Казахстан вывозит? Традиционные металлы, зерно, другие виды продукции. Куда мы их везем? Давайте определим стратегические направления и какому потребителю мы хотим донести», - сказал министр.

Также по его словам, президент указал на важность определения того, какие потоки и в каких направлениях генерируют наши соседи - Китай и Россия.

«Давайте железные дороги развивать, чтобы транзитом товары переходили через нашу страну, и мы получали определенную выгоду. Это и есть трансформация», - резюмировал Ускенбаев.

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