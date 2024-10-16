Требования по открытию иностранных банков в Казахстане предлагается либерализовать

Мажилис на пленарном заседании одобрил в первом чтении поправки по вопросам развития финансового рынка и защиты прав потребителей финансовых услуг, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отметила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, законопроект разработан в реализацию Послания главы государства народу Казахстана, указов президента «О мерах по либерализации экономики» и «О мерах по дебюрократизации деятельности государственного аппарата».

Законопроект предусматривает ряд основных направлений. Первый блок поправок направлен на либерализацию требований по открытию иностранных банков в Казахстане, а также упрощение разрешительных процедур для руководящих работников финансовых организаций.

«Главой государства в рамках Послания народу Казахстана в прошлом году была поставлена задача по привлечению в страну трех надежных зарубежных банков и повышению конкуренции в банковском секторе. В рамках действующего законодательства для иностранных инвесторов в 2020 году установлены требования по открытию филиала в рамках вступления Казахстана в ВТО. В настоящее время процесс выдачи разрешения состоит из двух этапов: первый – выдача разрешения; второй – получение лицензии. Для либерализации требований для иностранных инвесторов предусматривается сокращение перечня документов для получения разрешения на открытие иностранного банка. Количество документов будет зависеть от рейтинга иностранной материнской компании», - пояснила Абылкасымова.

Она добавила, что для иностранных банков с рейтингом от «BB-» до «А-» количество документов для открытия дочернего банка сокращается с 24 до 17, для открытия филиала – с 20 до 10. Для банков с рейтингом «А-» и выше количество документов сокращается до 10 и 8 соответственно.

Также законопроектом снижаются требования к активам иностранного банка при создании филиалов, с 20 млрд до 10 млрд долларов США для привлечения большего количества иностранных инвесторов. Кроме того, расширяются разрешенные виды деятельности для филиалов иностранных банков. Виды деятельности филиалов дополняются такими операциями, как обменные операции с иностранной валютой, кастодиальная деятельность, деятельность трансфер-агента, участие в синдицированном финансировании, выпуск платежных карточек.

На втором этапе после получения разрешения на открытие дочернего банка или филиала иностранного банка перечень документов для получения банковской лицензии также сокращается с 50 до 7. В основном эти документы относятся к внутренним нормативным документам и требования по их утверждению будут перенесены на этап после получения лицензии.

В рамках совершенствования разрешительных процедур для руководящих работников исключается требование по наличию руководящего стажа для членов совета директоров банка, а также предлагается учитывать опыт работы в микрофинансовых организациях для кандидатов на руководящие позиции.

Второй блок законопроекта разработан в целях реализации указа президента по дебюрократизации, где предусмотрена оптимизация норм в законах, регулирующих финансовый рынок, включая банковскую и страховую сферы, рынок ценных бумаг и микрофинансовую деятельность.

В частности, в соответствующих законах устанавливаются цели, задачи и принципы государственного регулирования, а также компетенция агентства и Национального банка по принятию нормативных правовых актов. Кроме того, отдельные полномочия агентства и Национального банка, носящие организационный характер, переносятся в положения о государственных органах.

В третьем блоке законопроекта предусмотрены дальнейшие меры по развитию страхового рынка и рынка ценных бумаг.

«Предлагается расширение видов деятельности и инвестиционных возможностей страховых организаций в IT-сфере. Страховые организации смогут самостоятельно разрабатывать программное обеспечение для автоматизации страховой деятельности и им будет предоставлено право приобретать дочерние IT-компании», - сказала Абылкасымова.

Для упрощения доступа иностранных инвесторов на отечественный фондовый рынок предлагается установить возможность открытия прямых счетов международным расчетным организациям, таким как Euroclear и Clearstream, в Центральном депозитарии Казахстана. Это позволит им вести учет и подтверждать права собственности на казахстанские ценные бумаги своих клиентов.

В рамках законопроекта предусмотрены также поправки, инициированные депутатами, для дальнейшей защиты прав потребителей финансовых услуг и повышения финансовой доступности.

«Основными поправками предусмотрено расширение доступа финансовых услуг для лиц с ограниченными возможностями. При регулировании задолженности по просроченным кредитам предусмотрены дополнительные меры защиты граждан, относящихся к социально-уязвимым слоям населения, а также пострадавших в результате введения чрезвычайного положения», - сказала глава агентства.

Кроме того, исключается взимание ряда неустоек по банковским займам, а также введено ограничение по предельному размеру комиссий по договорам банковского займа. Для финансовых организаций вводится требование по утверждению внутренних процедур разработки и внедрения финансовых продуктов.

Учтены предложения депутатов по наделению Отбасы банка правом выдачи образовательных кредитов в рамках государственной образовательной накопительной системы.

Для поддержки развития кредитного товарищества будут смягчены требования к кворуму общего собрания участников кредитного товарищества. Также предусматривается делегирование полномочий по формированию учетной политики правлению кредитного товарищества.