Трех сотрудников КНБ арестовали в Астане

В Астане арестовали трех сотрудников Комитета национальной безопасности Казахстана, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Специализированного межрайонного следственного суда столицы.

"25 января 2023 года специализированным межрайонным следственным судом города Астаны санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемых Аманова Е.И., Абдуғали Х.С., Сартаева К.Б., сроком на 2 месяца", – говорится в сообщении.

Сообщается, что другие данные досудебного расследования не подлежат разглашению согласно ст.201 УПК РК.