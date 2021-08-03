Происшествия

Трехлетний ребенок погиб под колесами авто в Талгаре

В Талгаре автомобиль наехал на трехлетнюю девочку, сообщает Kazpravda.kz.

"Во дворе дома № 16 по улице Кашкари, в районе РТС, по словам очевидцев, девочка на пластиковом самокате заехала под движущийся минивэн. Водитель не сразу заметил, остановился после того, как услышал шум от скрежета игрушки об асфальт. Проезжавший мимо участковый полицейский остановился узнать причину столпотворения людей. Увидев, что отец держал в руках ребёнка в ожидании скорой помощи, решил сам доставить пострадавшую в больницу на патрульной машине. Однако травмы оказались несовместимые с жизнью. Врачам оставалось лишь констатировать смерть", - говорится в информации в Instagram паблике kris_p_talgar.

Инцидент прокомментировали в ДП Алматинской области.

"24-летний водитель автомашины Mercedes-Benz Sprinter, следуя по улице Кашгари в западном направлении, заехал во двор дома и допустил наезд на малолетнюю девочку 2018 года рождения", - проинформировали в пресс-службе.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 345 ч. 3 УК РК. Назначены экспертизы, добавили в полиции.

Популярное

Все
В течение двух дней, 13–14 октября, в Астане состоятся три многосторонние встречи на высшем уровне – VI саммит СВМДА, заседание Совета глав государств СНГ и форум «Центральная Азия – Россия»
Женщину-юриста убили в Алматы
Владимир Путин прибыл в Астану
Важный шаг к Независимости
Указ Президента Республики Казахстан
Указ Президента Республики Казахстан
Выборы депутатов в Мажилис Парламента и областные маслихаты состоятся в первой половине будущего года. Об их значении мы попросили рассказать депутата Акмолинского облмаслихата, председателя общественного совета города Косшы, председателя Ассоциации деловых женщин по региону Сайру Матайбаеву
Выдвиженцев – двенадцать
Ландшафты Чарына и Иссыка
Жильцы ряда многоквартирных домов Алматинской области встречают очередной отопительный сезон с ледяными батареями
В Семее в музее Абая хранится фарфоровая пиала, которая принадлежала великому казахскому поэту и философу Абаю Кунанбаеву
От педагога до министра
Радетельный сын родной земли
Цикл картин «Алаш Орда» казахстанской художницы Айши Сабыржанкызы удостоен главной награды на престижном конкурсе в Великобритании
Чтобы помнили
Сотни стихийных мусорных свалок захламляют территорию Южного Казахстана, нанося вред экологии и ухудшая санитарное состояние вокруг населенных пунктов
«Адай» звучит в Швейцарии
Дом, где рождались шедевры
Звезда для маэстро
Целая россыпь наград
Экономическое развитие немыслимо без науки
Женщину с 7-летней дочерью нашли убитыми в Карагандинской области: версию их смерти рассказала бабушка
Касым-Жомарт Токаев принял участие в форуме сторонников
Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ
В Уральске школьник умер перед уроком в классе
Указ Президента Республики Казахстан
Указ Президента Республики Казахстан
В Сибири казахское сокровище тазы дает уроки милосердия и любви
Игорь Лепеха стал заместителем министра внутренних дел Казахстана
Алихан Смаилов: Казахстан готов нарастить поставки товаров в Иран
Запущено пробное онлайн-тестирование для подготовки к ЕНТ
Берик Алибай: сегодня его работы украшают самые лучшие коллекции мира
Найдены тела двух пропавших рыбаков в Павлодарской области
Минобороны предупредило казахстанцев о передвижении воинских эшелонов
Правительство утвердило перенос выходного дня в рамках празднования Дня Республики
25 человек осудили по делу нашумевшей финпирамиды в Казахстане
Нехватка пастбищ составляет 547,1 тыс. га в Северо-Казахстанской области
Стране нужны реальная многопартийность и надсистемный президент
Школьники Астаны 13-14 октября будут учиться онлайн – СМИ
Скорая помощь протаранила легковушку в Карагандинской области, погиб человек
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Указ Президента Республики Казахстан
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
Закон Республики Казахстан
Реформатор с большой буквы
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Указ Президента Республики Казахстан
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД

Читайте также

Происшествия
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Происшествия
Автобус с вахтовиками перевернулся в Актюбинской области
Происшествия
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Происшествия , Видеогалерея
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркот…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]