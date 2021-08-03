Трехлетний ребенок погиб под колесами авто в Талгаре

Происшествия
В Талгаре автомобиль наехал на трехлетнюю девочку, сообщает Kazpravda.kz.
"Во дворе дома № 16 по улице Кашкари, в районе РТС, по словам очевидцев, девочка на пластиковом самокате заехала под движущийся минивэн. Водитель не сразу заметил, остановился после того, как услышал шум от скрежета игрушки об асфальт. Проезжавший мимо участковый полицейский остановился узнать причину столпотворения людей. Увидев, что отец держал в руках ребёнка в ожидании скорой помощи, решил сам доставить пострадавшую в больницу на патрульной машине. Однако травмы оказались несовместимые с жизнью. Врачам оставалось лишь констатировать смерть", - говорится в информации в Instagram паблике kris_p_talgar.
Инцидент прокомментировали в ДП Алматинской области.
"24-летний водитель автомашины Mercedes-Benz Sprinter, следуя по улице Кашгари в западном направлении, заехал во двор дома и допустил наезд на малолетнюю девочку 2018 года рождения", - проинформировали в пресс-службе.
По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 345 ч. 3 УК РК. Назначены экспертизы, добавили в полиции.
"Во дворе дома № 16 по улице Кашкари, в районе РТС, по словам очевидцев, девочка на пластиковом самокате заехала под движущийся минивэн. Водитель не сразу заметил, остановился после того, как услышал шум от скрежета игрушки об асфальт. Проезжавший мимо участковый полицейский остановился узнать причину столпотворения людей. Увидев, что отец держал в руках ребёнка в ожидании скорой помощи, решил сам доставить пострадавшую в больницу на патрульной машине. Однако травмы оказались несовместимые с жизнью. Врачам оставалось лишь констатировать смерть", - говорится в информации в Instagram паблике kris_p_talgar.
Инцидент прокомментировали в ДП Алматинской области.
"24-летний водитель автомашины Mercedes-Benz Sprinter, следуя по улице Кашгари в западном направлении, заехал во двор дома и допустил наезд на малолетнюю девочку 2018 года рождения", - проинформировали в пресс-службе.
По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 345 ч. 3 УК РК. Назначены экспертизы, добавили в полиции.