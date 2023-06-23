Тренерам-преподавателям планируют выплачивать надбавки

Экономика, Спорт
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Министерство культуры и спорта РК разработало проект по внедрению системы стимулирования тренерско-преподавательского состава за передачу спортсменов на следующий этап подготовки и управление группами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МКС РК.

Фото: Kazpravda.kz

Предполагается, что данная мера позволит повысить заработную плату тренерско-преподавательского состава детско-юношеских спортивных школ, спортивных клубов, школ-интернатов-колледжей олимпийского резерва.

Так, в соответствии с проектом постановления, предусмотрено назначение тренерам-преподавателям доплаты от 10% до 60% от базового должностного оклада за переход спортсмена в вышестоящую физкультурно-спортивную организацию и надбавки от 100% до 130% от базового должностного оклада за руководство группами.

«Прорабатываются различного рода доплаты и надбавки в целях соцзащиты и стимулирования тренеров-преподавателей. Данный вопрос находится под нашим пристальным вниманием, и мы активно работаем в этом направлении. В стране работают более 15 тысяч тренеров-преподавателей по различным видам спорта. За 2021-2022 годы на 25% выросла заработная плата тренеров-преподавателей 18 специализированных школ-интернатов-колледжей олимпийского резерва, республиканских и областных спортивных школ-интернатов для одаренных детей и 487 детско-юношеских спортивных школ», - отметил вице-министр культуры и спорта Сарсен Куранбек.

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