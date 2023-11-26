Тренеру сборной Казахстана по футболу подарили "Мерседес"
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Вахитов Елдос
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Ключи от авто вручил президент федерации футбола Адлет Барменкулов за отборочный цикл на Евро-2024, передает Kazpravda.kz
Сам Магомед Адиев очень скромно отреагировал на подарок и считает его не совсем заслуженным, отмечает "Спорт Шрёдингера".
"Я частично считаю его незаслуженным, так как, по моему мнению, как тренер и как команда, мы не достигли желаемых результатов перед болельщиками. Я и мои коллеги будем делать все возможное, чтобы достичь нашей цели и попасть на чемпионат Европы по футболу", – сказал он.
Этот отборочный цикл на Евро-2024 стал лучшим в истории казахстанского футбола. Сборная Казахстана не смогла выйти на Евро из группы, но поборется за шанс в следующем году через стыковочные матчи.