Тренеру сборной Казахстана по футболу подарили "Мерседес"

Фото: Спорт Шрёдингера

Сам Магомед Адиев очень скромно отреагировал на подарок и считает его не совсем заслуженным, отмечает "Спорт Шрёдингера".

"Я частично считаю его незаслуженным, так как, по моему мнению, как тренер и как команда, мы не достигли желаемых результатов перед болельщиками. Я и мои коллеги будем делать все возможное, чтобы достичь нашей цели и попасть на чемпионат Европы по футболу", – сказал он.

Этот отборочный цикл на Евро-2024 стал лучшим в истории казахстанского футбола. Сборная Казахстана не смогла выйти на Евро из группы, но поборется за шанс в следующем году через стыковочные матчи.