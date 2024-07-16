Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала»

Звездный французский нападающий получил игровую футболку с девятым номером, под которым ранее выступал его знаменитый соотечественник Карим Бензема.

На официальной церемонии подписания контракта президент мадридского «Реала» Флорентино Перес выступил с трогательной речью, обращаясь к Килиану Мбаппе.

«Ваша любовь к «Реалу» дала вам силы, чтобы преодолеть все препятствия на пути к переходу в этот клуб. На этом стадионе происходят вещи, которые трудно объяснить. Но мы, мадридисты, знаем, что это случается потому, что в этой футболке никогда нельзя сдаваться, и болельщики всегда будут с вами до конца.

Вы осуществили свою мечту, потому что никогда не сдавались. Вы здесь, потому что хотели этого. Дорогой Килиан, спасибо за приложенные усилия, о которых многие даже не подозревают. Вы приходите в «Реал» с большими заслугами.

В прошлом сезоне вы стали лучшим бомбардиром и выиграл требл во Франции. Я благодарю вас за вашу безусловную любовь к мадридскому «Реалу». Все это заставляет нас гордиться вами. Килиан, добро пожаловать домой, добро пожаловать в мадридский «Реал», – сказал президент клуба.