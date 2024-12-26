Треть студентов в Казахстане – будущие педагоги

Образование
612
Гульмира Кунапия
корреспондент

27,3% студентов РК обучается педагогическим наукам

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Статистику по высшему и послевузовскому образованию в РК предоставили в Бюро нацстатистики, передает Kazpravda.kz 

На начало 2024-2025 учебного года в стране действовало 113 высших учебных заведений, где общая численность студентов составила 624,5 тыс. человек, из которых 53% – женщины.

В разрезе специальностей, основная доля студентов обучается педагогическим наукам – 27,3%, на втором месте профессии инженерной, обрабатывающей и строительной отрасли – 16,4% от всех учащихся, с долей 13,5% тройку завершают студенты, получающие образование по специальностям, связанным с бизнесом, управлением и правом. 

Число принятых студентов в текущем учебном году составило 183,6 тыс. человек, из которых 51,8% – женщины.

42,5% высших учебных заведений находится в государственной собственности, 56,6% – частной, в иностранной собственности – 1 вуз в Алматы. Больше половины студентов (51,3%) обучается в государственных организациях высшего образования, в частных организациях – 48%, а в иностранных организациях – 0,7%.

Из числа обучающихся 64,6% получают образование на казахском языке, 25,9% – на русском языке, оставшиеся 9,5% – на иностранных языках.

По возрастному составу основная доля обучающихся, а именно 67,6% в возрасте 17-20 лет. Также среди студентов числится 21 человек в возрасте 15 лет и 10 463 человек старше 40 лет. 

Общая численность иногородних студентов составила 336,4 тыс. человек. Число студентов, нуждающихся в общежитии, составило 131,4 тыс. человек, из которых 95,9 тыс. студентов проживают в общежитии.

Отметим, что за предыдущий учебный год из вузов выбыло 67,8 тыс. студентов, завершили обучение 147,4 тыс. человек.

За последние 5 лет число организаций, осуществляющих образовательные программы высшего образования сократились на 9,6%. В сравнении с 2019-2020 учебным годом численность студентов увеличилась на 8,5%.

По послевузовскому образованию на начало 2024-2025 учебного года по сравнению с предыдущими годами число магистрантов, докторантов и врачей-резидентов выросло.

Общая численность магистрантов составляет 39 172 человека, из них 22 173 человека или 56,6% - женщины. За счет государственного образовательного заказа/государственного образовательного гранта обучается 19 534 человека или 49,9% от общей численности магистрантов, платные образовательные услуги получают 18 224 человека или 46,5%.

Общая численность слушателей резидентуры составляет 8 882 человека, из них 5 634 человека или 63,4% – женщины. Принято в отчетном году – 4 080 человек, выпущено – 2 558 человек.

Общая численность докторантов составляет 7 633 человека, из них 4 707 или 61,7% – женщины. Численность докторантов по профильному направлению составляет 276 человек и докторантов философии (PhD) – 7 357.

#статистика #студенты #профессия

Популярное

Все
Тепло и свет – без дефицита
СВМДА: на пути эволюционного развития
Для повышения независимости судей
Залог уважения и достоинства
Указ Президента Республики Казахстан
В доход государства взыскано 52 млрд тенге
Вместимость имеет значение
Наградили сильнейших
Все лучшее – детям!
Расследование крушения самолета ведется согласно международным стандартам
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 27 декабря 2024 года № 60-НП
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 27 декабря 2024 года № 59-НП
Сабырхан и Кызайбай – лучшие боксеры страны
ESG-инструменты меняют работу крупных предприятий
И птица Самрук, и новогодняя бабочка
Выпускники журфака КазНУ вручили новогодний подарок студентам
Поликлиники и больницы получили неотложки
Письма Морозу на почту ношу
Солидарность братских народов
Фронтовик, академик Зулхарнай Сеитов отметил 102-ой день рождения
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Год единства и созидания
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
В Казахстане установили требования к автовокзалам и автостанциям и по пассажирским перевозкам
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Как за неделю изменились цены на продукты питания в РК
На ТЭЦ Риддера пострадали шесть человек
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
В области Жетісу еще 57 семей справили новоселье
Авто въехало в толпу на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге
В Белграде открылась выставка «Культурное наследие Великой степи»
Промысловый флот возвращается в Мангистау
Обманувшую дольщиков почти на 4 млрд тенге иностранку экстрадировали в Казахстан
В Казахстане завершена уборка сахарной свёклы
Теракт в Магдебурге: Токаев выразил соболезнования
Мажилисмен возмутился иностранным происхождением лайнеров Air Astana
Вице-премьер Жумангарин возглавил Миннацэкономики Казахстана
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Производство шоколада может прекратиться
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
Лица старого Уральска
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Прорыв в дорожной сфере
В поликлинике Кызылорды необоснованно завышали стоимость медсправок
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Казахстан – Россия: стратегическое партнерство, обращенное в будущее
В Тбилиси спецназ разогнал протестующих водометами
«Мост дружбы»: казахстанская художница рассказала о подаренной Владимиру Путину картине
Пять представительниц Казахстана по боксу пробились в финал чемпионата Азии
Вдохновлять собственным примером
Алматы – претендент на финал Лиги чемпионов УЕФА
Деликатесы по скромной цене

Читайте также

Скорость интернета увеличилась в 90% сельских школах
Президент поздравил главный вуз страны с 90-летием
Выпускники журфака КазНУ вручили новогодний подарок студент…
Все лучшее – детям!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]