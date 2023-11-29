Тревожный сигнал

Общество
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Наталия Портнягина, Западно-Казахстанская область

Как выявил мониторинг ряда районных школ, они, послав сигнал тревоги, могут не дождаться помощи ни от полиции, ни от обслуживающей охранной компании.

фото из архива "КП"

Чрезвычайное происшествие в школе Петропавловска в феврале текущего года, когда подросток напал на школьников с топором, вызвало огромный общественный резонанс. Тогда Премьер-министр РК поручил организовать проверки и изучить состояние охраны и безопасности в учебных заведениях. К этой работе подключились и независимые общественные объединения.

Наша газета уже писала о рейдах, организованных в школах Советом по вопросам семьи и социальной защиты населения при областном филиале партии «Amanat». Недавно результат общественного мониторинга организаций образования на форуме, состоявшемся в Региональной палате предпринимателей, озвучил руководитель специальной мониторинговой группы «Ел Намысы» по ЗКО Галымжан Ищанов:

– Наша группа побывала в школах Теректинского района. Было установлено, что районным отделом образования проведен закуп услуг по охране объектов, которые относятся к 13 группам по возможным последствиям совершения акта терроризма. Согласно правилам, такие объек­ты обязательно оснащают сис­темой оповещения, тревожной кнопкой с выводом в дежурные части территориальных органов внутренних дел либо на пульт централизованного наблюдения субъектов охранной деятельности, системой видеонаблюдения с передачей видеоизображения в центры оперативного управления полиции либо в дежурные части территориальных органов внутренних дел, а также турникетами. Все это должно найти свое четкое отражение в технической спецификации государственных закупок.

В феврале этого года победителем конкурса на охрану 17 общеобразовательных школ Теректинского района был объяв­лен ИП из Шымкента. При этом, как выяснилось, заказчиком при составлении конкурсной документации не были учтены требования о наличии государственной лицензии на охранные услуги с правом охраны объектов, уязвимых в террористи­ческом отношении. Кроме того, не нашли четкого отражения в конкурсной документации детали работы приемника сигнала от «тревожной кнопки» и последующей реакции стороны, принимающей вызов. То есть сигнал не доходил до дежурных частей территориальных органов внутренних дел или специализированных охранных агентств, а оставался в ведении самих организаций образования.

Согласно пункту 10 техспецификации определено, что при поступлении сигнала «Тревога» исполнитель обязуется незамедлительно направить к месту дислокации экипаж мобильной группы. В том же пункте значится, что «при нарушении общественного порядка и попытках либо допущении противоправных действий вызов сотрудников полиции возлагается на заказчика». Но, как оказалось, осуществляющая охрану организация не имеет в своем распоряжении служебного автотранспорта, группы быстрого реагирования, отсутствует пульт централизованного наблюдения.

Действия по охране объекта в случае нештатного режима возлагались на сами учебные заведения и местные органы полиции, а исполнитель огра­ничивался установкой на объектах прибора, подающего сигналы «Тревога», но не на пульт, а на имеющийся у него же приемник, который должен будет фиксировать сигналы. То есть, не имея технической базы и кадров, исполнитель предполагал осуществлять охрану вверенных объектов образования из другого региона.

Есть ли эффективность в такой охране? Будет ли обеспечена безопасность вверенных организаций образования? Рационально ли использованы бюджетные средства? Эти риторические вопросы озвучил руководитель СМГ «Ел Намысы» по ЗКО Галымжан Ищанов.

Комиссия СМГ через портал госзакупок изучила другие материалы, характеризующие аналогичную деятельность данного индивидуального предпринимателя. Так, в договорах с госучреждениями Жетысу и Акмолинской области определен тот же предприниматель, но только с указанием вида услуги – «Обслуживание и диагностика тревожной кнопки», без обозначения юридического статуса (ИП или ТОО).

– Проведенный анализ показывает, что это ИП занимается только монтажом и техни­ческим обслуживанием средств охран­ной сигнализации, – сказал Галымжан Ищанов. – Из-за отсутствия четких требований в технической спецификации, документов, низкой антитеррористической грамотности работников образовательных организаций, которая выразилась в качестве подготовки пас­порта антитеррористи­ческой защищенности объекта, под угрозу поставлена эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности и охраны в организациях образования, а также рационального использования бюджетных средств.

На основании рекомендаций СМГ ЗКО договор о поставке услуг по обеспечению безопас­ности и охраны организаций образования Теректинского района расторгнут, а итоги конкурса аннулированы. Проведен повторный конкурс по закупу данных услуг.

В вопросах безопасности в организациях образования должен быть единый подход, требования, разработанные в министерстве. Иначе, считают юристы, члены СМГ, руководство районных школ, можно до бесконечности ошибаться при корректировке технической спецификации. А тем временем школы будут без соответствую­щей защиты.

#ЧС #проверка #мониторинг #школы

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