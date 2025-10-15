На первом месте - Сингапур, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

Фото: Kazpravda.kz

Консалтинговая компания Henley & Partners представила новый индекс паспортов, в котором страны ранжируют по количеству безвизовых направлений, доступных их гражданам. На первом месте остался Сингапур, а США впервые вылетели из топ-10, заняв лишь 12-е место.

В индексе паспортов за 2025 год первые три строчки занимают страны Азии: на первом расположился Сингапур, граждане которого могут посещать без визы 193 из 227 стран и юрисдикций, на втором — Южная Корея (190 стран), на третьем — Япония (189 стран). Паспорт Казахстана находится на 67 месте в рейтинге. Граждане республики могут посещать 78 стран без виз.

Henley & Partners отмечает, что «впервые с момента создания индекса паспортов Henley Passport Index 20 лет назад США больше не входят в десятку самых влиятельных паспортов мира»:

«Американский паспорт, занимавший в рейтинге 2014 года 1-е место, теперь опустился на 12-е место, разделив его с Малайзией, чьи граждане имеют безвизовый доступ лишь в 180 из 227 стран мира».

Составители рейтинга объяснили, что снижение рейтинга паспорта США обусловлено рядом изменений, произошедших за последний год.

Заметное снижение в рейтинге пережил и паспорт Великобритании, опустившись на самую низкую для себя позицию (восьмую), хотя еще год назад британский паспорт был на шестом месте, а в 2015 году возглавлял рейтинг.

В первой десятке рейтинга 2025 года разместились такие страны, как Германия, Италия, Люксембург, Испания, Швейцария (4-е место, безвизовый въезд в 188 стран мира); Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Ирландия, Нидерланды (5-е место, 187 стран); Греция, Венгрия, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Швеция (6-е место, 186 стран); Австралия, Чехия, Мальта, Польша (7-е место, 185 стран); Хорватия, Эстония, Словакия, Словения, Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания (8-е место, 184 страны); Канада (9-е место, 183 страны); Латвия и Лихтенштейн (10-е место, 182 страны).

В самом низу рейтинга традиционно расположились такие страны, как Афганистан, граждане которого могут въехать без визы лишь в 24 страны (106-е место), Сирия (26 стран, 105-е место) и Ирак (29 стран, 104-е место).