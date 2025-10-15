Три азиатских паспорта стали сильнейшими в мире

В мире
137
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

На первом месте - Сингапур, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

Фото: Kazpravda.kz

Консалтинговая компания Henley & Partners представила новый индекс паспортов, в котором страны ранжируют по количеству безвизовых направлений, доступных их гражданам. На первом месте остался Сингапур, а США впервые вылетели из топ-10, заняв лишь 12-е место.

В индексе паспортов за 2025 год первые три строчки занимают страны Азии: на первом расположился Сингапур, граждане которого могут посещать без визы 193 из 227 стран и юрисдикций, на втором — Южная Корея (190 стран), на третьем — Япония (189 стран). Паспорт Казахстана находится на 67 месте в рейтинге. Граждане республики могут посещать 78 стран без виз.

Henley & Partners отмечает, что «впервые с момента создания индекса паспортов Henley Passport Index 20 лет назад США больше не входят в десятку самых влиятельных паспортов мира»:

«Американский паспорт, занимавший в рейтинге 2014 года 1-е место, теперь опустился на 12-е место, разделив его с Малайзией, чьи граждане имеют безвизовый доступ лишь в 180 из 227 стран мира».

Составители рейтинга объяснили, что снижение рейтинга паспорта США обусловлено рядом изменений, произошедших за последний год.

Заметное снижение в рейтинге пережил и паспорт Великобритании, опустившись на самую низкую для себя позицию (восьмую), хотя еще год назад британский паспорт был на шестом месте, а в 2015 году возглавлял рейтинг.

В первой десятке рейтинга 2025 года разместились такие страны, как Германия, Италия, Люксембург, Испания, Швейцария (4-е место, безвизовый въезд в 188 стран мира); Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Ирландия, Нидерланды (5-е место, 187 стран); Греция, Венгрия, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Швеция (6-е место, 186 стран); Австралия, Чехия, Мальта, Польша (7-е место, 185 стран); Хорватия, Эстония, Словакия, Словения, Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания (8-е место, 184 страны); Канада (9-е место, 183 страны); Латвия и Лихтенштейн (10-е место, 182 страны).

В самом низу рейтинга традиционно расположились такие страны, как Афганистан, граждане которого могут въехать без визы лишь в 24 страны (106-е место), Сирия (26 стран, 105-е место) и Ирак (29 стран, 104-е место).

#рейтинг #паспорт #виза

Популярное

Все
В Национальном музее стартовала международная выставка
Благодаря передовым технологиям и господдержке
В Алматы открылся теннисный центр «Алатау»
Фотовыставка о работе полицейских прошла в Доме дружбы
Три золота в копилке
Зафиксирован рекордный урожай
Поднялись в рейтинге UCI World Tour
Казахстан и ФАО расширяют партнерство
Фариза – сильнейшая
В Жамбылской области совершенствуется работа системы здравоохранения
«Бекзат»: путь человека и чемпиона
Чтоб жили внуки в городе зеленом
Премьер-министр: прирост ВВП Казахстана по итогам третьего квартала вырос на 6,3%
Чистоту наводим вместе
Создание однопалатного Парламента – судьбоносный вопрос для страны
Распоряжение Главы государства о назначении
История начинается с учителя
Гуманитарное измерение инноваций
Создается академический кластер суперкомпьютеров
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Лювак для бодрости
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
За пловом и природой – в Таджикистан
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу
Камера зафиксировала авто со скрытым номером на трассе Астана - Щучинск
В Семее открылась художественная выставка «12–54»
Стекольный завод запущен в Алматы
О погоде в Казахстане до пятницы сообщили синоптики
Ученые разработали новый инструмент для борьбы с фейками
Казахстанские бабушки покорили европейский подиум
Обещания в бензобак не зальешь
Перспективы развития атомной энергетики обсудили в области Абай
К вопросу о заторах на границе
В Таразе начнут собирать трактора
Стартовала подписная кампания на 2026 год
Павлодар завалило снегом
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Треть урожая ушла под снег
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь
Пустующую площадку под мостом превратили в место досуга в Астане

Читайте также

ФИФА поможет возродить футбол в Газе
Цены на золото и серебро бьют новые рекорды
Число жертв тропического шторма в Мексике продолжает расти
Лидеры США, Катара, Египта и Турции подписали мирное соглаш…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]