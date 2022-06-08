Три новые области официально появились в Казахстане

8 июня вступил в силу указ Президента РК "О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан", сообщает Kazpravda.kz.

Своим указом Глава государства Касым-Жомарт Токаев постановил перенести административный центр Алматинской области из города Талдыкоргана в город Қонаев, а также образовать:

– область Абай с административным центром в городе Семее путем выделения из состава Восточно-Казахстанской области района Ақсуат, Абайского, Аягозского, Бескарагайского, Бородулихинского, Жарминского, Урджарского, Кокпектинского районов, городов Семея и Курчатова;

– область Жетісу с административным центром в городе Талдыкоргане путем выделения из состава Алматинской области Аксуского, Алакольского, Ескельдинского, Каратальского, Кербулакского, Коксуского, Панфиловского, Сарканского районов, городов Талдыкоргана и Текели;

– область Ұлытау с административным центром в городе Жезказгане путем выделения из состава Карагандинской области Жанааркинского, Улытауского районов, городов Жезказгана, Каражала и Сатпаева.