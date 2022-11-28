Три спасательные операции провели ночью в Карагандинской области

В ряде автодорог в Карагандинской области в связи с сильным морозом вводились ограничения движения для общественного и дизельного автотранспорта.

Фото: пресс-служба ДЧС

В ночь на 28 ноября в Карагандинской области проведены три спасательные операции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу регионального ДЧС.

В 02:05 поступило сообщение, что в 3 км от поселка Молодежный Осакаровского района на автодороге «Кызылорда-Павлодар» из-за технической неисправности остановился легковой автомобиль. Спасатели эвакуировали из автомобиля двух человек и доставили их в Молодежный.

"Вторую спасательную операцию провели в Шетском районе в 04:35. На 901 км автодороги Алматы-Екатеринбург в 18 км от села Аксу-Аюлы из технически неисправного автобуса силами ДЧС были доставлены в Аксу-Аюлы 19 человек. Автобус следовал по маршруту Астана-Шымкент.

Кроме того, в Шетском районе проводились поиски мужчины 1984 г.р. Житель села Актобе вышел утром пешком в сторону зимовки Белкойтас и не вернулся. Ближе к ночи обеспокоенные родные обратились к спасателям. Поисковая группа из числа сотрудников ДЧС и полиции выехала на поиски. Пропавший был найден поисковой группой на другой зимовке и доставлен в село. Спасенные в медицинской помощи не нуждались", – рассказали спасатели.

В ряде автодорог в Карагандинской области в связи с сильным морозом вводились ограничения движения для общественного и дизельного автотранспорта.

Сотрудники Департамента по ЧС Карагандинской области напоминают, что на территории региона действует штормовое предупреждение!

"Предупреждаем о необходимости при ухудшении погоды ограничить выезды и пешие переходы на дальние расстояния, особенно в ночное время. Перед поездками проверять техническую исправность автомобиля, следить за информацией о метеопрогнозах и штормовых предупреждениях", – призвали казахстанцев представители ДЧС.