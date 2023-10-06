Три «золота» за день

Золотой и серебряный почин в этот день у велогонщиков на шоссе. Алексей Луценко и Евгений Федоров просто не оставили никому шансов в групповой гонке на 207,7 километра! Они вдвоем пересекли финишную черту, и Алексей, который уже ранее поднимался здесь на высшую ступень пьедестала почета, специально отстал на долю секунды, чтобы отдать победу Евгению, а ведь он мог стать пятикратным чемпионом Азиады.

Более 80 километров наши гонщики удерживали лидерство, прошли этот путь за 4 часа 25 минут и 29 секунд, и первым стал Федоров, а лидер казахстан­ской дружины Луценко – вторым. Третий в этом состязании – монгол Жамбалцамц Саинбаяр (4:31:11).

После финиша Евгений Федоров поделился впечатлениями.

– Эмоции непередаваемые. Была задача – выиграть. Мы старались, уехали с Алексеем Луценко, вся команда помогала, работала. Благодаря слаженной работе мы финишировали вдвоем. У Алексея была золотая медаль, а у меня – нет, и он мне ее отдал, – сказал он.

Отметим, что Евгений в 2022 году стал чемпионом мира в Вуллонгонге (Австралия) среди гонщиков в возрасте до 23 лет, а уже в этом году в Таиланде выиграл и чемпионат Азии среди взрослых.

Второе «золото» за день принес нам Нуржан Батырбеков, который стал чемпионом в джиу-джитсу в весе до 69 кг. В финале соревнований казахстанец победил Мохаммеда Аль-Суваиди из ОАЭ. Отметим, что в полуфинале Батырбеков сотворил сенсацию, выбив из турнира серебряного призера чемпионата мира-2022 из Южной Кореи Чо Сон-Хена.

У казахстанских джитсеров еще и две «бронзы». Так, двукратный бронзовый призер чемпионата мира по джиу-джитсу Мансур Хабибулла на Азиаде в схватке за третье место в весе до 62 кг одолел филиппинца Марка Александра Лима со счетом 6:2. А Серик Алдияр, выступающий в весе до 69 кг, в схватке за бронзовую медаль был сильнее соперника из Сингапура Ноа Тян Рун Лима со счетом 2:0.

И, наконец, еще одну золотую медаль Казахстану в четверг принес Нурканат Ажиканов в каратэ (дисциплина кумите) в весе до 75 кг. В 1⁄8 финала он был сильнее непальца Махаммеда Шекху Алама – 5:0, в 1⁄4 победил кыргыза Назыма Нурланова – 3:1, в полуфинале взял верх над малазийцем Рагхонатхану Шармендрану – 4:3, а в финале досрочно одолел Хасана Масарвеха из Иордании со счетом 8:0. Кстати, Нурканат является двукратным бронзовым призером чемпионатов мира и трехкратным чемпионом Азии.

Но на этом достижения в каратэ не закончились. Лаура Аликул принесла еще одно «серебро» сборной Казахстана. В финале соревнований в весовой категории до 68 кг она встречалась с хозяйкой соревнований, серебряной и бронзовой призеркой чемпионата Азии Цяоцяо Ли. Итогом противостояния стала победа китайской спортсменки. Отметим, что в полуфинале Лаура сенсационно победила двукратную чемпионку Азии из Индонезии Сейко Георгжи Зефанию со счетом 5:1, а на стадии 1⁄4 финала она выбила из турнира еще одну двукратную чемпионку Азии Хуонг Цзы Динь (Вьетнам) со счетом 7:4.

Еще одну «бронзу» принес борец греко-римского стиля Алимхан Сыздыков, выступавший в весе до 130 кг. В поединке за третье место казахстанец выиграл со счетом 5:1 у туркменского борца Айбегшазады Кураева.

Ну и завершался игровой день финальными поединками боксеров, где выступили сразу два представителя нашей страны. Так, Карина Ибрагимова, выступающая в весе до 57 кг, выиграла серебряную медаль Азиатских игр в Ханчжоу. В финале она уступила двукратной чемпионке мира Ю Тин Ли из Тайбэя.

Серебряную награду получил и наш супертяжеловес Камшыбек Кункабаев, который уступил в финале чемпиону Олимпийских игр 2020 года, двукратному чемпиону мира и трехкратному чемпиону Азии узбеку Баходиру Жалолову в весовой категории свыше 92 кг.

Отметим, что Карина и Камшыбек на сегодняшний день также являются единственными обладателями лицензионных путевок на летние Олимпийские игры, которые уже в следующем году пройдут в Париже (Франция).

На сегодняшний день в копилке нацио­нальной сборной Казахстана 61 медаль: 8 золотых, 15 серебряных и 38 бронзовых. Мы вчера вошли в десятку лучших команд Азиады, а по общему количеству медалей и вовсе находимся на пятом месте, уступая лишь командам Китая, Японии, Южной Кореи и Индии.

Приятно, что наших спортсменов поддерживают не только в республике, но и непосредственно в Китае. Так, Ассоциа­ция казахстанских студентов в Китае организовала флешмоб в поддержку выступающих на 19-х Азиатских играх спортсменов из Казахстана. Молодые люди сыграли на домбре, исполнили песни и пожелали атлетам успехов на Азиаде.