"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД

Рассылку о трех случаях детского суицида из-за игры в TikTok опровергли в Министерстве внутренних дел Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz .

Фото: stopfake.kz

В WhatsApp распространяется голосовое сообщение, автор которого рассказывает о своей 13-летней дочери, совершившей суицид. Якобы на такой шаг она пошла из-за игры в социальной сети TikTok.

Мужчина сообщает, что девочка покончила с собой 12 января, а в тот же день счеты с жизнью по той же причине свели 2 мальчика из Тараза.

В МВД РК рассылку опровергли.

«Эта информация не подтверждается», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Предположительно, речь идет об инциденте, произошедшем в Карасайском районе Алматинской области, где 12 января совершила суицид несовершеннолетняя 2009 года рождения. Также стражи порядка расследуют факт самоубийства малолетнего, который повесился у себя дома 6 января.

Оба факта зарегистрированы по уголовной статье «Доведение до самоубийства». Проводятся все необходимые следственные мероприятия и назначена судебно-медицинская экспертиза.