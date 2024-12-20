Троих иностранцев оштрафовали и выдворили из РК за двойное гражданство

Закон и Порядок
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Дана Аменова
корреспондент

Граждан России привлекли к различным административным наказаниям, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По прилете авиарейса «Москва - Караганда» сотрудниками линейного отделения полиции в аэропорту города совместно с пограничной службы КНБ РК выявлены и задержаны трое пассажиров, нарушившие казахстанское законодательство о гражданстве. Ими оказались 23, 40 и 48-летние граждане России.

Транспортными полицейскими в отношении правонарушителей составлены административные протоколы за несообщение в установленные законодательством РК сроки факта приобретения иностранного гражданства, материалы направлены в специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям г. Караганды.

«По решению суда иностранные граждане привлечены к различным административным наказаниям в виде штрафа в размере 200 МРП (738 400 тенге) и выдворения за пределы страны, ограничения на въезд в Казахстан в течение пяти лет», – детализировали в правоохранительных органах.

По данным МВД, с начала года сотрудниками департамента полиции на транспорте за нарушение миграционного законодательства РК к административной ответственности привлечены 3 629 иностранцев, из которых по решению суда выдворены за пределы государства - 1 077.

Кроме того, выявлено 412 лиц с двойным гражданством, по ним также приняты соответствующие меры.

#иностранцы #штрафы #гражданство #выдворение

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