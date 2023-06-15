Троих казахстанцев лишили свободы за пропаганду терроризма

Суд №2 города Атырау приговорил к лишению свободы на 5 лет жителя Атырауской области, признанного виновным в пропаганде терроризма. Об этом сообщили в Комитете национальной безопасности РК, передает Kazpravda.kz .

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Следствие доказало, что он активно распространял среди верующих радикальную религиозную идеологию и призывал к насильственным действиям в отношении гражданского населения.

Также, приговором суда района Аль-Фараби города Шымкент по аналогичным фактам к 7 годам лишения свободы приговорены два жителя Шымкента, попавшие под влияние проповедников международных террористических организаций.

В ходе расследования выяснилось, что они через социальные сети пропагандировали идеологию терроризма и пытались наладить связь с зарубежными боевиками для выезда в зоны террористической активности.

Их вина полностью доказана свидетельскими показаниями, вещественными доказательствами и иными материалами, отметили в КНБ.

"С начала 2023 года подразделениями антитеррора КНБ по подозрению в совершении преступлений террористического характера задержан 31 житель республики и иностранец. Судебными органами за этот же период к различным срокам лишения свободы по таким фактам осуждены еще 10 человек", - озвучили данные в комитете.