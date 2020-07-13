Трудовая... неопределенность

Государство

Данные по состоянию рынка труда в Казахстане за II квартал еще не озвучены, однако уже сейчас есть понимание того, что рост безработицы беспрецедентен. Вторая волна жесткого карантина вновь оставила без дохода не отдельные компании, а целые отрасли экономики: сферы красоты, детского досуга и образования, той-бизнес и так далее. При этом сами работодатели избегают прогнозирования, поскольку все ранее составленные предсказания разбились об июньскую волну роста заболеваемости COVID-19.

Комитет статистики РК перестал публиковать ежемесячные данные по занятости с апреля. Последние мартовские цифры показывали, что в Казахстане при 8,8 млн занятого населения имеется 9,2 млн рабочих мест. При этом безработными официально были признаны 441,6 тыс. человек.

Сегодня пропорции значительно изменились, и пока сложно сказать, насколько реально выросла безработица и упали доходы населения.

Тем не менее заветные 42 500 тенге в период режима чрезвычайного положения получили свыше 4,6 млн казахстанцев, а это половина официально занятого населения республики. Мы ведь помним, что выплата полагалась тем, кто на период ЧП потерял доход.

Бизнес

Цифры выглядят устрашающе и вызывают негодование, если не спуститься на уровень отдельно взятого работодателя и не увидеть оборотную сторону медали. Ряд сфер экономики не попал под волну жестких ограничений и приостановления работы: это промышленность, производство продуктов питания, сельское хозяйство, строи­тельная отрасль, горнорудный сектор...

Например, с началом строительного сезона во всех регионах страны стартовали работы по ремонту и строительству в рамках бюджетного финансирования. Государство, учитывая серьезность ситуации с занятостью, увеличило финансирование отдельно взятых программ. В их числе и «Дорожная карта занятости-2020», которая предполагает проведение ремонтов объектов соцкультбыта. Подрядчики по особым условиям договоров обязаны трудоустроить на объекты определенное число безработных казахстанцев.

Вот только даже в первую волну жесткого карантина подрядчики по-прежнему не могли найти работников. И это при том, что несколько миллионов человек сообщили о потере дохода.

В Костанае ряд компаний, занятых на ремонте школ, озвучивали проблему с поиском не только квалифицированного персонала, но и разнорабочих, которым они готовы были платить от 80 тыс. тенге в месяц. По словам прорабов, люди готовы были идти сторожами, но не простыми работягами на стройке, ссылаясь на слабое здоровье.

В сельской местности сложностей не меньше. К примеру, представители акимата поселка Тобол района Беимбета Майлина, говоря о трудностях в ходе ремонта сельской амбулатории, подчеркнули, что по-хорошему подрядчику нужна еще одна бригада. Но вот в чем проблема: найти людей даже через центры занятости не представляется возможным. Как выясняется, людям проще ждать помощи от государства, чем идти работать.

В этом смысле отдельно взятые отрасли экономики оказались в сложном положении еще и потому, что имеющийся квалифицированный персонал частично «вышел из строя» в связи с коронавирусной инфекцией. Наиболее дефицитными, согласно данным Комитета по статистике РК, по-прежнему остаются работники промышленности и здравоохранения. В Костанайской области на их долю на начало года приходилось 700 и 600 вакансий соответственно.

Работники

Безусловно, самый сильный удар пришелся по сферам дополнительного образования, туризма, услуг, развлечений, торговли... Причем Международная организация труда в своем июньском отчете о проведенных исследованиях приз­нала, что 40% женщин мира работают в секторах экономики, наиболее пострадавших из-за ограничений в период пандемии.

Прогнозы экспертов показывают, что снижение уровня доходов приведет к сокращению рабочих мест в этих сферах. О возможном периоде восстановления рынка пока речь не идет вов­се. А после введения карантина с 5 июля составление этих прог­нозов вновь было отодвинуто на неопределенный срок.

В то же время мы наблюдаем рост «серого» рынка услуг, который формируется по зап­росам потребителей. А это значит, что растет и «серый» рынок труда. В этом смысле пандемия отбросила назад все усилия государства по выводу бизнеса из «тени».

Тем не менее многие работники сферы услуг за короткий период перешли из категории населения со средним и низким уровнем дохода в категорию остро нуждающихся в помощи. В Костанайской области именно женщины обращаются за поддержкой. Чаще речь идет о матерях-одиночках, потерявших работу, семьях с низким уровнем дохода в принципе, а не из-за пандемии.

Волонтеры региона на регулярной основе собирают данные о таких семьях и пытаются им помочь вещами, продуктами. Однако поддержка меценатов и различных общественных фондов не позволяет охватить всех.

Есть здесь и оборотная сторона медали. После каждого объявления о выдаче помощи поступают обращения с претензиями на то, что эта самая помощь не получена.

Профсоюзы

Самыми популярными зап­росами работников в профсоюзные организации стали «сох­ранение заработной платы на период простоя» и «выплаты в связи с сокращением».

Однако в нынешней ситуации речь идет лишь о попытках минимизировать потери работников. Но и здесь профсоюзы могут оказаться бессильными. Особенно в случаях, когда речь идет о стабильности работы предприятий.

– Сегодня работодатели перестают соблюдать договоренности по объемам социальных пакетов не потому, что не хотят, а потому, что обстоятельства лишают их такой возможнос­ти. Это вынужденные простои, снижение рыночного спроса и так далее, – отметила председатель территориального объе­динения профсоюзов «Проф­союзный центр Костанайской области» Екатерина Смышляе­ва. – Мы не можем отрицать, что в таких случаях бессильны все. У нас также нет возможности попытаться что-то изменить в тех отраслях, где мы не имеем представительств. Самая пост­радавшая в кризис отрасль мик­ро- и малого бизнеса на 90% не приветствует создание у себя объединений работников. Ни в каком виде. А именно в этом секторе имеют место сезонные работы, «серая» занятость, неудовлетворительные условия труда.

Трудовые соглашения

Эксперты сферы трудо­устройства считают, что «серый» рынок труда лишь усугубит положение трудовых нелегалов, мигрантов. Сегодня со стороны работодателей ужесточаются требования к состоянию здоровья сотрудников. В Костанайской области есть случаи, когда с работников требовали справку об отрицательном ПЦР-анализе на коронавирусную инфекцию. Чаще его приходилось проходить в частном порядке, то есть платно. В случае отказа человека обещали уволить.

Наибольшие риски профсоюзные лидеры видят в отношениях между работодателем и сотрудником в случае выхода последнего на больничный. Уже сегодня понятно, что человек в случае заражения COVID-19 будет выбывать из рабочего процесса минимум на 2 недели. Ситуация здесь уже сегодня непростая, и в будущем вполне возможно ее обострение.

– Мы еще не имеем на руках качественной аналитики касательно долгосрочных последствий перенесенной инфекции для здоровья работника, – отметила Екатерина Смышляева. – Возможно, многие люди, которые тяжело перенесли КВИ, не смогут в ближайшее время вернуться к своим прежним обязанностям, либо им потребуются иные, более легкие условия труда. Достаточно ли будет на рынке труда таких предложений? Не думаю. С другой стороны, это риски потери квалифицированных кадров для работодателей.

Уже сегодня ряд крупных предприятий заключили с отраслевыми профсоюзами дополнительные соглашения к коллективным договорам. Пока большей частью речь идет о сохранении оплаты труда на период возможного простоя. В то же время пока не известны случаи, когда работодатели идут на увеличение соцпакета за счет дополнительной помощи или выплат на оздоровление работников. Что тут можно говорить о тех, кто работает без заключения трудового договора?

Еще один аспект, который требует урегулирования на уровне трудовых или коллективных договоров, – обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты. С одной стороны, работодатели из-за пандемии коронавируса несут ощутимые расходы, связанные с отладкой производственного процесса в новых условиях: соблюдение социальной дистанции, более час­тая уборка помещений и прочее. Все это в перспективе повлечет удорожание себестоимости производства какой-либо продукции, ее доставки и реализации.

Попытки сдержать цены могут повлечь сокращение фонда заработной платы и соцпакета. Некоторые руководители костанайских предприятий приз­нали, что им уже пришлось пойти на сокращение фонда премирования и зарплаты, а то и вовсе – на увольнение сотруд­ников.

Есть и другой вариант – сок­ращение не штата, а рабочего дня или недели. Несколько лет назад на это пришлось пойти нацкомпании «Қазақстан темір жолы», чтобы максимально сохранить коллектив. Однако люди все равно потеряли часть доходов.

Выводы Международной организации труда по итогам исследования влияния COVID-19 на рынок труда также подтверждают, что необходим «поиск правильного баланса и последовательности медико-экономических, социальных и политических мероприятий для достижения оптимальных устойчивых результатов». То есть государство по-прежнему будет оказывать значительное влияние на экономику страны.

Квалификация

Работодателям все сложнее удерживать своих сотрудников в кабинетах, привязывая их к определенному графику работы. Это касается целого спектра профессий и профессиональных компетенций.

Уже сегодня работодатели не могут найти достаточного количества сотрудников на полный рабочий день за оплату ниже 100 тыс., а то и 150 тыс. тенге в месяц. И здесь мало что зависит от необходимости наличия квалификации.

В Костанайской области есть печальные примеры: 2 мусоросортировочные линии простаивают из-за отсутствия рабочей силы. Работодатели предлагают от 80 тыс. тенге за работу. Однако одних соис­кателей не интересует грязная работа, другим удобнее собрать необходимый минимум отходов определенной фракции на полигоне и не быть привязанным к рабочему месту весь день.

В связи с этим эксперты отмечают, что, возможно, изменятся пропорции между традиционными трудовыми договорами и договорами гражданско-правового характера, контрактами и договорами аутсорсинга или аутстаффинга.

На этом фоне прогнозируе­мое международными экс­пертами сокращение числа рабочих мест ускорит тенденцию роста популярности «многостаночников», когда один сотрудник будет выполнять несколько функ­ций. Причем не обязательно в смежных сферах.

Так называемая слэш-карьера, когда человек совмещает работу в нескольких отраслях экономики, вполне может стать правилом, а не исключением и для Казахстана. На Западе этот феномен уже вошел в обиход. В странах постсоветского прост­ранства он до сих пор особого распространения не имел.

В условиях массового перехода на удаленный формат работы мы в ближайшее время вполне сможем наблюдать пик развития этой формы занятос­ти. Ближе всего к слэш-карьере находятся фрилансеры. Главная беда – нестабильный заработок и часто отсутствие защиты в правовом поле, поскольку со многими фрилансерами работодатели не заключают официальные договоры.

При этом экс­перты HR-сферы подчеркивают: профессио­нальные компетенции все чаще будут требовать наличия у соискателя вакансии самодисциплины и самоорганизации (особенно если речь идет об удаленной работе), высокой степени ответственности, гибкости мышления, стремления к самообучению.

Эксперты сферы трудовых отношений подчеркивают, что уже сегодня на уровне государства необходимо изменять подходы не только к организации качественных рабочих мест с позиции эпидбезопасности, но и рассматривать варианты иного учета рабочего времени и оплаты трудочасов.