Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области

Фото: Kazpravda.kz

Тело девушки обнаружили в Костанайской области, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Отмечается, что 27 августа в 17:00 в 5 км от села Архиповка грибники обнаружили мертвую девушку. По предварительной версии полиции, она покончила жизнь самоубийством.

Начато досудебное расследование по уголовной статье "Доведение до самоубийства". Проводятся следственные действия, назначены экспертизы.