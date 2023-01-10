Труп иностранца нашли в шахте рудника в Акмолинской области

На территории неработающей шахты рудника Бестобе обнаружен труп нелегального старателя, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz .

Фото: пресс-служба компании "Алтыналмас"

О происшествии в полицию сообщил дежурный работник рудника. На поверхность тело подняли другие «черные» старатели, говорится в сообщении АО «АК Алтыналмас», которому принадлежит Бестобе.

Погибшим оказался уроженец Узбекистана 1982 года рождения.

Обнаружил тело другой незаконный старатель. Он рассказал, что обнаружил тело лежащего на спине мужчины без признаков жизни недалеко от «кандейки» (комната отдыха горняков).

Рядом с трупом лежали камни. Погибший, по его словам, находился в шахте на протяжении 18 дней. Сам очевидец к тому времени провел в шахте уже 2 недели.

«Вместо со своим подельником они погрузили тело в мешок и извлекли на поверхность с 475-го горизонта шахты «Центральная», где его впоследствии и обнаружили. По данному происшествию заведено уголовное дело», – прокомментировали в пресс-службе Алтыналмаса.

В сообщении компании говорится, что людей неоднократно предупреждали об опасности нелегальной добычи золотосодержащей руды в шахте рудника Бестобе. На сегодняшний день шахта законсервирована: электронная и телефонная связь отключена, стволы шахт перекрыты, люки ходовых отделений заварены, двери опечатаны и сданы под охрану, вентиляция не работает, подъемные установки приведены в нерабочее состояние, экстренный запуск подъемных установок невозможен. К тому же рудник продолжает затапливаться грунтовыми водами.

В 2022 году здесь задержали и передали полиции более 940 нелегальных старателей.