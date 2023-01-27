Труп мужчины пролежал 2 дня во дворе дома в Уральске

Происшествия
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В городе Уральске мужчина, убивший своего товарища, через 2 дня пришел в полицию с признательными показаниями, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Сотрудники Абайского отдела управления полиции Уральска раскрыли убийство, произошедшее в ночь с 23 на 24 января.

В ходе предварительного расследования установлено, что в тот день двое знакомых 1966 и 1970 годов рождения распивали спиртное. Застолье продолжилось в доме мужчины постарше. В какой-то момент между уральцами вспыхнула ссора, они вышли во двор и стали драться.

Гость нанес телесные повреждения хозяину дома. Когда тот упал, его товарищ ушел. Из-за высокого забора соседи ничего не заметили, и погибший пролежал во дворе 2 дня.

26 января подозреваемый сам пришел в полицию и рассказал о случившемся.

После осмотра места происшествия и сбора улик была установлена причастность к убийству 53-летнего мужчины, который вызвал полицейских, его задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Досудебное расследование начато по части 1 уголовной статьи «Убийство».

#убийство #полиция #происшествия #ЗКО #Уральск

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