Царь-рыбу – легендарного сибирского осетра – пробуют вернуть в Черный Иртыш
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«В Зайсане водятся осетры, стерляди, нельмы, таймени, щуки, караси, лини, сорожник, окуни, язи, – писал известный путешественник XIX века Григорий Потанин в своем очерке «О рыбном промысле на Зайсане и Черном Иртыше». – Окуней и язей артельщики не берут и бросают назад в воду. Стерлядей считают здесь местные рыболовы три сорта: обыкновенная стерлядь, зайсанка, головашка. Обе последние водятся преимущественно в Черном Иртыше, изредка попадаясь в Нижнем Иртыше. Зайсанки крупнее обыкновенных, до пуда весом, и отличаются загнутым к верху носом. Осетры встречаются двух сортов: в Черном Иртыше более крупные, с более темной шкурой, достигающие 7 пудов, в Нижнем Иртыше осетры до 5 пудов веса».