Сложно поверить, но семипудовая «рыбка», то есть весом 112 кило, была обычным делом для Зайсана и Черного Иртыша! У летописца Верхне-Иртышского речного пароходства Ильи Зырянова есть упоминание про строгий запрет подросткам самостоятельно, без сопровождения взрослых, проверять снасти – осетры могли перевернуть лодки. Бывало, среди улова попадались почти двухметровые экземпляры. Вот уж действительно царь-рыба!

– Сибирский осетр – аборигенный вид, – рассказывает руководитель Зайсан-Ертисской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства Талгат Рахимжанов. – Он очень стойкий, в благоприятных условиях может жить 60 лет. Его питательной базой являются различные донные организмы, например, ракообразные, личинки. То есть осетры являются элементом экологического равновесия на реке.

«Голубое» богатство начало таять еще в XIX веке. Рыболовецкие артели орудовали без меры, хищнически. По сведениям Ильи Зырянова, только в 1837 году на Зайсане было выловлено 41 тыс. осетров и крупных стерлядей. В среднем здесь ежегодно добывали 2,5 тыс. пудов ценной рыбы, или 40 тонн. Окончательный удар нанесла гидроэнер­гетика на Иртыше. Как только русло перегородили плотинами, рыба потеряла естественные нерестилища.

В 2012 году специалисты предприняли первую попытку возродить популяцию: на Черном Иртыше провели зарыбление 210 тыс. мальками осетров и стерляди. Эту воду рыбки начинают считать своим местом рождения и, достигнув зрелости, именно сюда в теории должны возвращаться на нерест. Разовая акция, к сожалению, оказалась неэффективной.

В 2024-м последовала попытка номер два: в мае на реке выше Зайсана выпустили 500 осетров-годовичков и в сентябре еще 23 тыс. деток.

Жизнь осетров – та еще романтика. Прежде чем самки начнут метать икру, должно пройти 10 лет. Так что необходимо набраться терпения. Самцы взрослеют быстрее и в течение двух лет посещают нерестилище как подготовительный класс. Постигают науку ухаживания. Только на третий год вверх по течению придут «подружки», и к этому времени уже будут готовы нерестовые места, построены красивые гнезда, отрепетирован брачный обряд. Красавице рыбке останется только выбрать партнера. Но для этого, как подчеркнули в бассейновой инспекции, нужна серьезная численность рыбы. Маточное стадо сформируется только тогда, когда появится несколько разных поколений. По статистике, на нерест возвращается не больше 10% поголовья. То есть зарыблением реки необходимо заниматься минимум семь лет – до возвращения на нерест первых самок.