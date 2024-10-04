Царь-рыбу – легендарного сибирского осетра – пробуют вернуть в Черный Иртыш

Общество
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Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

«В Зайсане водятся осетры, стерляди, нельмы, таймени, щуки, караси, лини, сорожник, окуни, язи, – писал известный путешественник XIX века Григорий Потанин в своем очерке «О рыбном промысле на Зайсане и Черном Иртыше». – Окуней и язей артельщики не берут и бросают назад в воду. Стерлядей считают здесь местные рыболовы три сорта: обыкновенная стерлядь, зайсанка, головашка. Обе последние водятся преимущественно в Черном Иртыше, изредка попадаясь в Нижнем Иртыше. Зайсанки крупнее обыкновенных, до пуда весом, и отличаются загнутым к верху носом. Осет­ры встречаются двух сортов: в Черном Иртыше более крупные, с более темной шкурой, достигающие 7 пудов, в Ниж­нем Иртыше осетры до 5 пудов веса».

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Сложно поверить, но семипудовая «рыбка», то есть весом 112 кило, была обычным делом для Зайсана и Черного Иртыша! У летописца Верхне-Иртышского речного пароходства Ильи Зырянова есть упоминание про строгий запрет подросткам самостоятельно, без сопровождения взрослых, проверять снасти – осетры могли перевернуть лодки. Бывало, среди улова попадались почти двухметровые экземпляры. Вот уж действительно царь-рыба!

– Сибирский осетр – аборигенный вид, – рассказывает руководитель Зайсан-Ертисской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства Талгат Рахимжанов. – Он очень стойкий, в благоприятных условиях может жить 60 лет. Его питательной базой являются различные донные организмы, например, ракообразные, личинки. То есть осетры являются элементом экологического равновесия на реке.

«Голубое» богатство начало таять еще в XIX веке. Рыболовецкие артели орудовали без меры, хищнически. По сведениям Ильи Зырянова, только в 1837 году на Зайсане было выловлено 41 тыс. осетров и крупных стерлядей. В среднем здесь ежегодно добывали 2,5 тыс. пудов ценной рыбы, или 40 тонн. Окончательный удар нанесла гидроэнер­гетика на Иртыше. Как только русло перегородили плотинами, рыба потеряла естественные нерестилища.

В 2012 году специалисты предприняли первую попытку возродить популяцию: на Черном Иртыше провели зарыбление 210 тыс. мальками осетров и стерляди. Эту воду рыбки начинают считать своим местом рождения и, достигнув зрелости, именно сюда в теории должны возвращаться на нерест. Разовая акция, к сожалению, оказалась неэффективной.

В 2024-м последовала попытка номер два: в мае на реке выше Зайсана выпустили 500 осетров-годовичков и в сентябре еще 23 тыс. деток.

Жизнь осетров – та еще романтика. Прежде чем самки начнут метать икру, должно пройти 10 лет. Так что необходимо набраться терпения. Самцы взрослеют быстрее и в течение двух лет посещают нерестилище как подготовительный класс. Постигают науку ухаживания. Только на третий год вверх по течению придут «подружки», и к этому времени уже будут готовы нерестовые места, построены красивые гнезда, отрепетирован брачный обряд. Красавице рыбке останется только выбрать партнера. Но для этого, как подчеркнули в бассейновой инспекции, нужна серьезная численность рыбы. Маточное стадо сформируется только тогда, когда появится несколько разных поколений. По статистике, на нерест возвращается не больше 10% поголовья. То есть зарыблением реки необходимо заниматься минимум семь лет – до возвращения на нерест первых самок.

#рыба #Зайсан #осетр #Черный Иртыш #сибирский осетр #стерлядь

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