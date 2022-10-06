Цех по переработке золотосодержащей руды соорудил в своем гараже акмолинец

Cотрудники Ерейментауского отдела полиции обнаружили в пристройке гаража одного из жителей села Тайбай схрон мини-цеха по переработке кварцевой руды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ст. 295-1 ч.1 УК РК "Незаконный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы".

По словам 50-летнего сельчанина, оборудование он изготовил самостоятельно, а золотосодержащий материал собирал на отвалах.

При обыске сотрудники отдела криминальной полиции в дальнем кладовом помещении гаража обнаружили и изъяли шаровую дробильную установку, моющий стол и кулачковую дробилку, 20 металлических шаров общим весом около 100 кг, электронный датчик для запуска дробильной установки, реле для равномерной подачи электроэнергии, электрическую катушку, сепаратор, изготовленный кустарным способом, две оцинкованные ванны для переработки смесей, 7 мешков с крупными камнями серо-белого цвета, металлическую и пластиковую воронки, металлический бак с резиновым шлангом, банку с гравием серо-белого цвета, емкость, заполненную порошком серого цвета.

Назначен ряд экспертиз. Расследование продолжается.