Цех по утилизации автошин горел в Астане

Столичные пожарные предотвратили взрывы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ночью в районе Сарыарка произошло горение резиновых изделий, оборудования и деревянных конструкций кровли цеха по утилизации автомобильных шин, расположенного по улице Коктал.

«Из охваченного пламенем здания по мере обнаружения отважные пожарные один за другим вынесли 2 газовых и 2 кислородных баллона, предотвратив тем самым их взрывы. Пожар ликвидирован на площади 500 кв.м. Пострадавших нет», – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, ранее АРРФР совместно с МЧС разрабатывали законодательные поправки по внедрению страхования ответственности владельцев объектов массового скопления людей от пожаров.