Целители древностей

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Сергей Наговицын

В Центральном государственном музее состоялась презентация «Открытого реставрационного центра»

фото Юрия Беккера

Реставрационный отдел в Центральном музее был создан еще в 1978 году. Его специалисты ежедневно проводят сложную и поэтапную работу по реставрации и консервации изделий из дерева, кожи, кости, металла, керамики, ткани, а также исторических документов, произведений искусства, окаменелых артефактов, тем самым внося существенный вклад в восстановление и бережное хранение музейных ценностей. Работа реставраторов – это даже не ремесло, а вид искусства на грани с магией, основанный на достижениях современной нау­ки. Идея создания открытого для посетителей реставрационного центра и возникла по той причине, что сам процесс подготовки музейных экспонатов для демонстрации был недоступен постороннему взгляду. Хотя волшебный процесс превращения обнаруженных учеными предметов старины в экспонаты сам по себе может служить музейной ценностью.

– Мы намеренно организовываем доступное для обозрения пространство для того, чтобы посетители могли знать, как мы сохраняем и передаем наше культурное достояние, – рассказывает директор Центрального государственного музея Казах­стана Рашида Харипова. – Также здесь будем проводить мастер-классы: мы намерены показать посетителям процессы реставрации и консервации музейных ценностей различного направления, а в некоторых из них они смогут принять личное участие.

Такая форма взаимодействия сотрудников музея с посетителями будет способствовать более глубокому пониманию исторического наследия через процесс сопричастности в подготовке артефактов для всеобщего обозрения. Предполагается, что таким образом изменится и роль реставраторов в музейной работе, так как высококвалифицированный специалист, обладающий глубокими знаниями в своей сфере, сможет лучше обогатить багаж знаний посетителей в тех или иных вопросах, касающихся научной и практической стороны изучения музейной коллекции.

В качестве примера работы реставраторов с широкой ауди­торией в рамках презентации состоялся «круглый стол» «Методы реставрации объектов культурного наследия», на котором ведущие специалисты в этой области поделились уникальной информацией о своей работе с историческими ценностями, которые только готовятся стать экспонатами. Так, координатор проекта ­ЮНЕСКО и Евросоюза по Шелковому пути Маджер Масанов поведал присутствую­щим о реставрационных работах, реализуемых в рамках проекта ЮНЕСКО. А дизайнер и реставратор Научно-рес­таврационной лаборатории «Остров Крым» Элина Алтынбекова выступила с докладом о ходе реставрационных работ резной двери мавзолея Ходжи Ахмета Ясауи.

– Дело в том, что реставратор, а в Европе нас правильно называют консерваторы, это своего рода врачи, – рассказывает директор и основатель научно-рес­таврационного центра «Остров Крым» Крым Алтынбеков. – Мы занимаемся исцелением наших памятников, которые дошли до нас из глубины веков. Проблема заключается в том, что, пролежав несколько тысяч лет под землей, они адаптировались к почве, влаге и прочим негативным условиям. Когда археологи их находят, они попадают к нам. А мы в первую очередь проводим анализы, рентгеновские снимки, компьютерную томографию для того, чтобы, поставив правильный диагноз, на основе научных исследований составить план восстановления и сохранения с минимальным вмешательством. Бывают моменты, когда в процессе работы эти методики приходится менять, пробовать что-то другое. То есть мы с историческим памятником работаем, как врач с пациентом.

Кроме широкой научной программы, участникам «круглого стола» были представлены уникальные экспонаты – обмерные чертежи отмывки детали майолинового бордюра купола Гур-ханы, развертки фасада угловой трехчетвертной майоликовой колонки с фрагментами панели северной ниши Казанлыка, проект реставрации комплекса Ходжи Ахмета Ясауи. А также рисунки карандашом резной двери усыпальницы Ходжи Ахмета Ясауи, выполненые заслуженным деятелем искусств КазССР Молдахметом Кенбае­вым.

#реставрация #музей #презентация #реставрационный центр

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