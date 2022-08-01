Цена газа снижена на 21% для всех потребителей Кызылординской области

Комитет по регулированию естественных монополий МНЭ РК и его территориальные подразделения осуществляют государственное регулирование тарифов субъектов естественных монополий и цен общественно значимых рынков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

Ранее, 30 июня 2021 года Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий по Кызылординской области по итогам рассмотрения отчётов Кызылординскому филиалу АО «КазТрансГаз Аймак» утвержден временный компенсирующий тариф на услуги транспортировки товарного газа по газораспределительным системам в размере 3 320,45 тенге за 1000 м3 без НДС сроком на один год с вводом в действие с 1 августа 2021 года (ранее действовал 9 083,51 тенге за 1000 м3 без НДС).

Однако, не согласившись с действиями Кызылординского Департамента КРЕМ, Кызылординский филиал АО «КазТрансГаз Аймак» обратился с исковым заявлением в суд о признании данного приказа незаконным.

По итогам всех судебных разбирательств, приказ ДКРЕМ по Кызылординской области признан законным.

В результате, в целях защиты прав потребителей Кызылординской области, необоснованный доход на сумму 1,4 млрд.тенге, полученный Кызылординским филиалом АО «КазТрансГаз Аймак» будет возвращен потребителям области путем временного снижения тарифов на газ для всех групп потребителей, в том числе для населения с 16 492,52 до 13 043,49 тенге за 1000 м3 без НДС, где снижение составило порядка 21% с вводом в действие с 1 августа 2022 года сроком на один год.

Комитет на постоянной основе проводит работу по обеспечению защиты интересов потребителей и достижению баланса интересов потребителей и субъектов.

В случае возникновения каких-либо вопросов, потребители всегда могут обратиться в адрес Комитета и его территориальные подразделения для защиты своих прав.